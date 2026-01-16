La ganadora del Premio de la Academia, Cate Blanchett, regresará como Valka en la próxima adaptación de acción real de Universal Pictures de "Cómo entrenar a tu dragón 2", cuyo estreno está previsto para el 11 de junio de 2027.

La dos veces ganadora del Óscar prestó su voz a Valka en la secuela animada de 2014 y su continuación de 2019, "Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto". Ahora dará vida al personaje en la nueva versión de acción real del estudio, convirtiéndose en la segunda actriz en pasar de la animación al formato de acción real en la franquicia.

Gerard Butler ya había hecho esta misma transición al repetir su papel de Estoico el Vasto, el padre de Hipo, en la versión de acción real de 2025 de la película original, según Variety .

Valka es una rescatadora de dragones y la madre perdida de Hipo, quien estuvo separada de su familia durante años. Su personaje introduce una nueva dinámica en la historia, ya que su pasión por proteger a los dragones la enfrenta al villano de la película, Drago Bludvist, quien busca dominar el mundo con un ejército de dragones.

En la secuela animada, su reencuentro con su hijo y su marido se vuelve central en la trama, que tiene lugar cinco años después de los acontecimientos de la primera película.

Blanchett se unirá a los miembros del elenco que regresan: Mason Thames como Hipo, Nico Parker como Astrid, Gerard Butler como Estoico y varios otros actores de la nueva versión de acción real de 2025, dijo Hollywood Reporter .

El director y guionista Dean DeBlois, quien dirigió tanto las películas animadas originales como la reciente adaptación de acción real, continuará en su puesto para la secuela. La primera película de acción real recaudó la impresionante suma de 636 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, lo que generó un gran interés del público por el futuro de la franquicia en acción real.

La incorporación de Blanchett y Butler a la secuela de acción real sugiere que otros actores de voz originales de "Cómo entrenar a tu dragón 2" también podrían regresar a sus papeles.

Los fanáticos han expresado su esperanza de que actores como Djimon Hounsou, quien prestó su voz al villano Drago Bludvist, y Kit Harington, quien prestó su voz al cazador de dragones Eret, puedan ser elegidos para repetir sus actuaciones animadas en acción real, según Screen Rantç.