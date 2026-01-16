Tiger Woods celebró la que podría ser la fiesta de 50 cumpleaños más extravagante que Palm Beach haya presenciado en años. Su novia, Vanessa Trump, estuvo a su lado mientras Jon Bon Jovi le daba una serenata a 300 invitados en el resort The Breakers el miércoles por la noche.

La gala, oficialmente titulada "RED: Celebrando el Legado presentado por EY US", también sirvió como lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos de 50 millones de dólares (40,5 millones de libras) para la Fundación TGR de Woods, que celebra su 30.º aniversario este año. El gigante de servicios financieros Ernst & Young fue el patrocinador principal de una velada que combinó las festividades del cumpleaños con importantes ambiciones filantrópicas, según Front Office Sports.

Woods cumplió 50 años el 30 de diciembre, pero decidió posponer las celebraciones. El miércoles apareció con su característico vestido rojo, mientras que Vanessa, de 48 años, optó por un llamativo vestido negro con corsé y tacones de plataforma rojos, según revelaron fotografías obtenidas por Page Six.

Menú con temática de Masters, basado en cinco cenas de campeonato

Los invitados recibieron instrucciones estrictas de incorporar un toque de rojo a sus atuendos, en homenaje al color que Woods ha convertido en icónico en los domingos de ronda final a lo largo de su carrera. Este tono también es la base de su línea de ropa Sun Day Red, lanzada en colaboración con TaylorMade el año pasado.

El menú se inspiró en las cinco cenas de campeones del Masters de Woods que abarcan sus victorias en Augusta entre 1997 y 2019. Los platos iban desde filetes de solomillo y fajitas de pollo hasta rollos de sushi, pasteles de cangrejo y hamburguesas con queso con batidos.

La actuación de Bon Jovi marcó el comienzo de la noche. El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll ofreció una repertorio acústico de sus grandes éxitos ante un público que incluía a la estrella del PGA Tour, Justin Thomas; el caddie de Woods, Joe LaCava; el locutor Michael Strahan; y el dueño de los Atlanta Falcons, Arthur Blank.

La hija mayor de Vanessa, Kai, de 18 años, asistió con un vestido de seda rojo hasta el suelo y una escayola de una reciente cirugía de muñeca. La golfista juvenil, que se ha comprometido a jugar en la Universidad de Miami, conoce a Charlie, el hijo de Woods, de los torneos de la Escuela Benjamin en Palm Beach.

El director general de la Fundación defiende la reunión "íntima" de 300 personas

"Sin duda, podríamos haberlo hecho más grande", declaró Cyndi Court, directora ejecutiva de la Fundación TG , a Front Office Sports con antelación. "Pero también queríamos que fuera íntimo para poder homenajear a las personas que a lo largo de los años han demostrado un gran compromiso con la visión de Tiger".

Trescientos invitados aparentemente se consideran íntimos según los estándares de Woods. La meta de 50 millones de dólares financiará la expansión de los Laboratorios de Aprendizaje TGR , que ofrecen programas gratuitos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas a estudiantes de secundaria. Actualmente, dos laboratorios operan en Anaheim, California, y Filadelfia, con ubicaciones adicionales previstas en Augusta, Georgia, y Los Ángeles .

"Es mucho más que una fiesta de cumpleaños y mucho más que un evento", explicó Court. "Es un evento que culmina un año de trabajo y marca el inicio de un año de arduo trabajo de cara al futuro".

Woods fundó la fundación hace tres décadas junto con su difunto padre, Earl. La organización ha apoyado a miles de estudiantes mediante iniciativas educativas en diversas comunidades.

El romance se hizo público la primavera pasada

Woods y Vanessa Trump comenzaron a salir alrededor del Día de Acción de Gracias de 2024, después de que sus hijos se conocieran en la Escuela Benjamin. Ambas familias tienen hijos que juegan golf juvenil, así que sus padres se veían constantemente.

La pareja se hizo oficial en Instagram el 24 de marzo, cuando Woods publicó fotos de ellos juntos con el texto: "¡El amor está en el aire y la vida es mejor contigo a mi lado!". Ivanka Trump, excuñada de Vanessa, dejó comentarios de apoyo tras el anuncio, según NBC News .

Vanessa estuvo casada con Donald Trump Jr. desde 2005 hasta su divorcio en 2018. Comparten cinco hijos y, según se informa, mantienen una cordial crianza compartida. El presidente Trump ha dado su aprobación a la relación, elogiando a Woods durante eventos en la Casa Blanca y otorgándole la Medalla Presidencial de la Libertad en 2019.

La gala del miércoles fue la aparición conjunta de más alto perfil de la pareja desde que se hicieron públicos.

La incertidumbre profesional se cierne sobre un cumpleaños importante

🚨🗣️🐅 “Tonight was a reminder that the legacy I’m most proud of isn’t on the golf course. It’s the work we’ve done to positively impact the lives of students through TGR Foundation.” –TW at tonight’s RED Legacy event in Palm Beach.



Arthur Blank also committed a $20M grant for… pic.twitter.com/IuRpRDWaxr — TWLEGION (@TWlegion) January 15, 2026

La celebración llegó mientras Woods enfrenta serias dudas sobre su futuro competitivo. Se sometió a su séptima cirugía de espalda en octubre, apenas unos meses después de romperse el tendón de Aquiles en marzo mientras entrenaba en su casa de Florida .

Woods no ha competido en ningún torneo del PGA Tour en 2025. Su participación más reciente en un major fue en el Open Championship de 2024, donde no pasó el corte. Nadie sabe si volverá a jugar al golf de élite.

Cumplir 50 años lo hace elegible para el PGA Tour Champions, el circuito para jugadores mayores de 50 años. También podría volver a la acción con TGL, la liga de golf por equipos bajo techo que cofundó con Rory McIlroy, donde compite su Jupiter Links Golf Club.

Woods ostenta 82 victorias en el PGA Tour, empatado con Sam Snead en el récord histórico, y 15 campeonatos importantes. Pasó 683 semanas en el número uno del mundo a lo largo de su carrera.