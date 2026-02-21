HBO está desarrollando una serie de televisión de acción real Baldur's Gate 3 con el cocreador de "The Last of Us", Craig Mazin, encargado de crear, escribir, producir ejecutivamente y actuar como showrunner.

La serie, actualmente titulada Baldur's Gate, se desarrolla como una continuación del RPG de Larian Studios, ganador del premio al Juego del Año 2023, en lugar de una adaptación directa de la historia del juego. Ambientada en el universo de Dungeons & Dragons y producida por Hasbro Entertainment, la serie retomará los eventos de Baldur's Gate 3, explorando nuevas aventuras en los Reinos Olvidados y basándose en gran medida en el final del juego.

Mazin, quien anteriormente dirigió las adaptaciones exitosas de HBO The Last of Us y Chernobyl, volverá a trabajar con la cadena bajo su acuerdo general, y se espera que el proyecto Baldur's Gate siga a su próxima tercera temporada de The Last of Us, que se cree ampliamente que será la última del programa, según Deadline.

Los ejecutivos de Hasbro Entertainment, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor y Gabriel Marano, están a bordo como productores ejecutivos, mientras que el jefe de historia de Wizards of the Coast, Chris Perkins, asesorará para garantizar que la serie se mantenga fiel a la tradición de D&D.

En lugar de reintroducir el grupo del juego original desde el principio, la serie se centrará en un nuevo grupo de héroes de nivel inferior que irán ganando poder a lo largo de la temporada, al Baldur's Gate 3 aparezcan en roles clave, a veces como aliados y a veces como antagonistas, lo que refleja su elevado estatus en el mundo tras el final del juego, según informó Polygon .

Según se informa, Mazin ha invertido cientos de horas en Baldur's Gate 3 y describió la oportunidad de ampliar su historia como un "sueño hecho realidad", elogiando al director de Larian Studios, Swen Vincke, y la adaptación del equipo de "Dungeons & Dragons".

La directora de drama de HBO, Francesca Orsi, afirmó que la cadena está "entusiasmada por continuar" su colaboración con Mazin, citando su pasión por el material original y su trayectoria en la creación de mundos de género ricos como razones clave para respaldar el proyecto. No se ha anunciado el reparto, el calendario de rodaje ni la fecha de lanzamiento, pero Mazin planea contactar con el elenco del juego original para una posible participación, según The Verge .