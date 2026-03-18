La comediante y actriz Chelsea Handler ha hecho pública su relación con un nuevo novio que se identifica como republicano, lo que ha provocado reacciones en línea que recuerdan su relación anterior con el rapero 50 Cent.

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Según Atlanta Black Star , Handler, quien salió brevemente con 50 Cent en 2011, compartió recientemente detalles sobre su actual romance durante una entrevista en "Radio Andy". Describió cómo conoció al hombre, un vaquero en un casino de Las Vegas, después de que él le prestara 1000 dólares en una mesa de blackjack. Se reencontraron al día siguiente y desde entonces se han vuelto muy cercanos, incluso viajando juntos a la Antártida durante el Día de Acción de Gracias.

Los fans no tardaron en notar el contraste entre la nueva pareja de Handler y su ex, 50 Cent. Un usuario de redes sociales comentó: "Él no es negro", mientras que otro hizo un comentario sobre el cambio de una relación con la estrella del rap a un encuentro casual en un casino.

Handler había declarado previamente en una entrevista de 2021 que prefería salir con hombres no blancos, citando su frustración con el comportamiento de los hombres blancos en los últimos años. Sin embargo, su relación actual parece contradecir esa postura.

La relación entre Handler y 50 Cent estuvo marcada por momentos memorables, como cuando Handler le regaló un Bentley marrón chocolate en broma. El rapero reveló más tarde que el coche era alquilado en un concesionario. A pesar de su ruptura, Handler se ha referido a 50 Cent como su "exnovio favorito" y lo ha defendido en medio de las controversias por sus comentarios políticos, según una publicación en Facebook .

En 2020, Handler instó públicamente a 50 Cent a denunciar al expresidente Donald Trump, recordándole su identidad e influencia. Si bien inicialmente pareció apoyar a Trump, posteriormente aclaró su postura y afirmó respaldar a Joe Biden.

Chelsea Handler afirma que RFK Jr. y Cheryl Hines dejaron su mansión de 6 millones de dólares en Los Ángeles en condiciones "inhabitables".

Por otro lado, Handler también fue noticia por criticar públicamente a Robert F. Kennedy Jr. y a su esposa, la actriz Cheryl Hines, diciendo que la mansión de Brentwood que les compró en 2021 estaba en tan mal estado que todavía no ha podido mudarse.

Según The New York Post , Handler reveló los detalles en un episodio del 5 de marzo de su podcast, *Dear Chelsea*, describiendo la propiedad como un entorno "tóxico" con importantes problemas estructurales. La casa de cinco habitaciones y 502 metros cuadrados, ubicada en Mandeville Canyon Road, se vendió por aproximadamente 5,85 millones de dólares en octubre de 2021.

"Todavía no he podido vivir en esta casa, así de mal estaba", dijo Handler. Añadió que los contratistas le advirtieron que pasarían años antes de que la propiedad fuera habitable.

Según Handler, los problemas surgieron al final del proceso de inspección, a pesar de las garantías previas de que la vivienda había sido completamente renovada. Los inspectores descubrieron una estructura de almacenamiento exterior ilegal y graves problemas en los cimientos.

Handler dijo que la casa fue comprada de forma privada a través de fideicomisos, que inicialmente mantuvieron en secreto la identidad tanto del comprador como del vendedor. Recordó haber recibido una nota amistosa de Hines después de la venta, pero respondió sarcásticamente: "¿Qué tal si hacemos una maldita fundación?".

Kennedy, que actualmente se desempeña como secretario de Salud y Servicios Humanos del presidente Donald Trump, y Hines compraron recientemente otra casa en la misma calle por 6,6 millones de dólares.

Handler también compartió que en una ocasión convirtió una casa de cinco habitaciones en Bel Air en una de dos habitaciones para evitar que los huéspedes se quedaran más tiempo del permitido, una medida que posteriormente perjudicó el valor de la propiedad cuando intentó venderla.