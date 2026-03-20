Kumail Nanjiani , actor y comediante, se ha pronunciado en contra de los rumores de que tuvo una aventura con Michelle Obama, afirmando que las acusaciones son falsas e improbables.

Nanjiani, casado con su compañera de escritura Emily V. Gordon desde 2007, declaró a The List que el rumor carece de fundamento. Mencionó que nunca conoció a la primera dama durante una entrevista en la alfombra roja de los Premios Óscar de 2026.

En una aparición en el podcast " So True with Caleb Hearon " en 2025, dio más detalles y contó cómo su esposa se enteró de la historia falsa. Según explicó Nanjiani, ella se enteró cuando una amiga la apartó y le preguntó si era cierto. Añadió una crítica contundente: "Michelle Obama estaría 'rebajándose' si engañara a su marido conmigo".

Las declaraciones del comediante ponen de manifiesto que los Obama, a pesar de ser frecuentemente blanco de chismes públicos, rara vez comentan acusaciones absurdas. El matrimonio de la pareja, ampliamente celebrado, ha sido objeto de especulación desde la presidencia de Barack Obama.

Michelle Obama ya se había referido a la percepción pública de su matrimonio en varias entrevistas, haciendo hincapié en que incluso las relaciones sólidas enfrentan desafíos. "Creo que es importante... no idealizar lo que significa estar en pareja, porque entonces los jóvenes terminan abandonando demasiado pronto", dijo en una entrevista con NPR en 2022.

La historia de amor de Nanjiani y Gordon fue adaptada al cine en la película nominada al Óscar "The Big Sick", mientras que el romance inicial de los Obama fue narrado en "Southside with You". Nanjiani bromeó diciendo que, de ser ciertos los rumores de la relación, podría haber inspirado una tercera película en lo que algunos llamarían un universo cinematográfico de romances presidenciales.

A pesar de las continuas especulaciones en internet, las declaraciones de Nanjiani dejan claro que los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Michelle Obama son completamente falsos. "Incluso en los años posteriores a dejar la Casa Blanca, el matrimonio de los Obama ha seguido evolucionando, pero no parece que yo forme parte de esa evolución", afirmó.

Por otra parte, la serie "The White Lotus" de HBO ha incorporado a Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Chloe Bennet, Charlie Hall y Jarrad Paul como miembros recurrentes de alto perfil para su cuarta temporada, según informa Deadline .

Filmada en Francia, la cuarta temporada seguirá a los huéspedes y al personal del hotel a lo largo de una semana, y según se informa, Greenfield interpretará al personaje de Mitchell y Bennet, llamado Brynn.

Las nuevas incorporaciones se suman a las estrellas ya anunciadas, entre las que se incluyen Helena Bonham Carter, Steve Coogan y Sandra Bernhard. La cuarta temporada está escrita y dirigida por el creador de la serie, Mike White, quien también ejerce como productor ejecutivo junto a David Bernad y Mark Kamine.

La serie continúa su tradición ganadora de premios Emmy, combinando comedia negra y suspense en su aclamada narrativa coral.