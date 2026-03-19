CIUDAD DE MÉXICO - Airbnb está transformando uno de los estadios de fútbol más legendarios de México en una experiencia fantástica de una noche para los aficionados, y lo está haciendo con uno de los mayores íconos del fútbol como protagonista.

La compañía anunció una experiencia especial en México que permitirá a un grupo de cuatro personas pasar la noche del 5 de abril en el Estadio Ciudad de México, conocido desde hace décadas como Estadio Azteca, con Hugo Sánchez como anfitrión. Esta iniciativa llega a pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando el estadio volverá a hacer historia al albergar el partido inaugural del torneo el 11 de junio.

La estancia será gratuita y las reservas se abrirán el 23 de marzo a las 11:00 a. m. (hora central). Los huéspedes seleccionados se alojarán en suites privadas con vistas al campo, disfrutarán de las comidas durante su estancia y participarán en una experiencia inmersiva inspirada en el fútbol y el legado de Sánchez. El transporte no está incluido, pero el paquete ofrece una gran ventaja: entradas para el partido inaugural del Mundial de 2026.

Ese detalle es lo que transforma la promoción, de una ingeniosa estrategia de relaciones públicas a un importante evento vinculado a la Copa Mundial. La FIFA ha confirmado que el Estadio Ciudad de México albergará el primer partido del torneo ampliado de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural está programado para el 11 de junio.

Airbnb indicó que la experiencia incluye un recorrido privado entre bastidores por el estadio con Sánchez, acceso a una zona temática para aficionados llamada "La Tribuna de Hugol" y actividades inspiradas en la trayectoria del exdelantero. Los huéspedes también tendrán la oportunidad de escuchar anécdotas del propio Sánchez, incluyendo recuerdos de su época como jugador y detalles sobre la espectacular chilena que se convirtió en uno de sus sellos distintivos.

La elección de Sánchez no es casualidad. Pocos atletas son tan representativos de la excelencia del fútbol mexicano. Conocido como el "Pentapichichi" por ganar cinco títulos de máximo goleador de la liga española, Sánchez sigue siendo uno de los jugadores mexicanos más laureados en la historia del fútbol y un símbolo del alcance global de este deporte, desde México hasta Europa. Al colocarlo en el centro de la campaña, Airbnb vende más que alojamiento: vende acceso, nostalgia y orgullo nacional.

El escenario es igualmente importante. El Estadio de la Ciudad de México es uno de los estadios más legendarios del fútbol mundial, vinculado a momentos que marcaron la historia moderna de este deporte. En 2026, se espera que se convierta en el primer estadio en albergar partidos inaugurales en tres Copas Mundiales masculinas, tras haberlo hecho en 1970 y 1986. Esto le otorga a la promoción de Airbnb un componente emocional que pocas experiencias de marca pueden igualar.

Los medios mexicanos también han presentado la campaña como parte del esfuerzo más amplio del país para generar expectación en torno al regreso de la Copa Mundial. El estadio ha estado cerrado desde 2024 por reformas relacionadas con el torneo y describieron la activación de Airbnb como una reapertura simbólica del espacio para los aficionados, a pesar de que los preparativos en torno al recinto se han visto marcados por retrasos y controversias.

En términos prácticos, la experiencia combina una lujosa noche de alojamiento, un encuentro con celebridades y una auténtica peregrinación futbolística. En términos mediáticos, es la imagen ideal previa al Mundial: uno de los mejores jugadores de México dando la bienvenida a los aficionados a una de sus catedrales deportivas más sagradas.

Para Airbnb, es una oportunidad para vincular su marca con la emoción que genera el mayor evento deportivo del mundo. Para Hugo Sánchez, es un nuevo regreso a un escenario que contribuyó a forjar su leyenda. Y para los afortunados huéspedes que consigan reservar, podría convertirse en una historia que perdure más allá del propio torneo.