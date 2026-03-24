Miley Cyrus ha confirmado, en nuevos comentarios y publicaciones en redes sociales, que Selena Gomez aparecerá en el próximo especial "Hannah Montana 20th Anniversary Special" en Disney+.

Cyrus confirmó que Gomez hará un cameo especial durante el evento de aniversario, que conmemora dos décadas desde el estreno de la serie de Disney Channel.

La noticia se dio a conocer cuando Cyrus mencionó la participación de Gomez durante la promoción del especial en una entrevista y en videos relacionados en línea. Según People , Cyrus dijo que el presentador Alex Cooper ayudó a organizar la aparición sorpresa de Gomez durante la grabación.

El especial del 20.º aniversario de Hannah Montana se estrenará en Disney+ el 24 de marzo, justo 20 años después del estreno original de la serie en 2006. El programa celebrará el legado de la serie con entrevistas, material de archivo y recreaciones de los escenarios de la producción original. Está diseñado como un evento de transmisión única, centrado en la fecha del aniversario.

Disney anunció que el especial incluirá una conversación en profundidad con Cyrus, presentada por Alex Cooper, presentador de "Call Her Daddy", ante una audiencia en vivo. La entrevista repasará la creación de "Hannah Montana" y cómo influyó en los espectadores que crecieron con la serie. Cyrus también reflexionará sobre cómo interpretar a Miley Stewart y a Hannah Montana influyó en su carrera, según informó Yahoo News .

El especial revisitará lugares clave de la serie, como la sala de estar de la familia Stewart y el vestidor de Hannah Montana, reconstruidos en un estudio de grabación. Los productores han preparado material de archivo inédito y contarán con la presencia de otros rostros conocidos del reparto original y de los invitados especiales.

Gomez ya había participado como invitada en "Hannah Montana" en 2007 interpretando a la rival pop Mikayla Skeech en varios episodios, uno de sus primeros papeles en Disney Channel. Estas apariciones se produjeron antes de que protagonizara su propia serie, "Wizards of Waverly Place", y de que incursionara en la música y el cine para la compañía.

El especial de aniversario está producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions, con Cyrus entre los productores ejecutivos. Disney+ está promocionando una colección de "Hannah Montana" que incluye las cuatro temporadas, la película y la película del concierto junto con el especial del 24 de marzo, según Disney .