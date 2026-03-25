La quinta temporada de Bridgerton ya está en producción, con Hannah Dodd y Masali Baduza como protagonistas principales: la viuda Francesca Bridgerton (ahora Stirling) y Michaela Stirling, en una historia que promete explorar las segundas oportunidades en el amor y la pasión inesperada en el Londres de la época de la Regencia.

Netlfix publicó inicialmente un breve vídeo e imágenes de adelanto que mostraban a Dodd y Baduza en pruebas de vestuario y en el set de rodaje a las afueras de Londres, acompañado de la declaración: "No se preocupen, queridos lectores, porque cierta condesa volverá a encontrar el amor". La showrunner Jess Brownell, junto con Dodd y Baduza, adelantaron la próxima historia de amor en un artículo de Tudum publicado el mismo día.

Luego, en su publicación Tudum, Netflix contó más detalles y están buenísimos sobre la exitosa serie de Shondaland. Para comenzar, la plataforma renovó las temporadas 5 y 6 simultáneamente en mayo de 2025, mucho antes del estreno de la temporada 4 en enero de 2026. El anuncio, presentado como una columna de Lady Whistledown, prometía a los fans dos temporadas más de este suntuoso romance de la época de la Regencia, adaptado de las novelas de Julia Quinn. La temporada 4, que se centró en Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), concluyó a principios de este año, dejando a los espectadores ansiosos por el próximo capítulo de la saga familiar de los Bridgerton.

La quinta temporada se centra en Francesca, la tranquila e introspectiva hija mediana del clan Bridgerton. Dos años después de la repentina muerte de su esposo, John Stirling, conde de Kilmartin, Francesca contempla volver a casarse por razones prácticas, principalmente para asegurar un heredero y estabilidad. Pero cuando la prima de John, Michaela Stirling, llega a Londres para administrar la finca familiar, los planes cuidadosamente trazados de Francesca se ven trastocados por nuevos y complejos sentimientos.

Esta pareja representa una adaptación con cambio de género de la sexta novela de Quinn, "When He Was Wicked", en la que Francesca se enamora de Michael, el primo de su difunto esposo. Brownell y el equipo creativo han apostado por una narrativa inclusiva, basándose en las pistas introducidas en las temporadas 3 y 4 que sentaron las bases del arco argumental de Francesca. Dodd, quien asumió el papel de Francesca en la temporada 4, y Baduza, presentada como Michaela, ya han comenzado a filmar escenas clave, y las pruebas de vestuario les han ayudado a profundizar en el mundo emocional de sus personajes.

El rodaje ya está en marcha en localizaciones a las afueras de Londres, manteniendo la tradición de la serie de mostrar grandes mansiones, salones de baile y jardines que transportan a los espectadores a la alta sociedad. Brownell ha insistido en su deseo de acelerar el calendario de producción. Los guiones de la quinta temporada están prácticamente terminados, ya que el equipo de guionistas finalizó su trabajo antes de lo previsto, y su objetivo es acortar el tiempo entre temporadas. Las entregas anteriores solían tardar entre 18 y 24 meses desde el inicio del rodaje hasta su estreno, lo que sugiere un posible lanzamiento a finales de 2027 o principios de 2028, aunque Netflix aún no ha confirmado la fecha.

Se espera que el elenco principal regrese en papeles secundarios. Claudia Jessie como Eloise Bridgerton, Ruth Gemmell como Violet Bridgerton, Adjoa Andoh como Lady Danbury, Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte y Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown probablemente aparecerán, junto con otros rostros conocidos de las familias Bridgerton y Featherington. Brownell ha confirmado que las temporadas 5 y 6 se centrarán en Eloise y Francesca en algún orden, dejando abierta la posibilidad de que la historia de Eloise —basada en el quinto libro, "To Sir Phillip, With Love"— pueda continuar en la temporada 6.

La productora ejecutiva Shonda Rhimes, quien descubrió los libros de Quinn durante su enfermedad y convirtió el universo de "Bridgerton" en un fenómeno global, ha descrito la serie como algo más que un romance apasionado. La considera un "drama laboral" ambientado en un mundo donde el valor de la mujer está ligado al matrimonio, con madres que actúan como compañeras de trabajo lidiando con dinámicas de poder. Rhimes ha insinuado futuros spin-offs, incluyendo una posible historia centrada en el romance de Violet Bridgerton con Edmund, aunque aún no se han anunciado planes formales.

"Bridgerton" irrumpió en Netflix en 2020, convirtiéndose en uno de los títulos más vistos de la plataforma y desatando una locura cultural por la moda de la época de la Regencia, las versiones de canciones pop interpretadas por cuartetos de cuerda y los chismes llenos de escándalos. La serie se ha caracterizado por su alta calidad de producción, un elenco diverso e historias de amor conmovedoras que combinan humor, desamor y pasión. La trama de Benedict y Sophie en la cuarta temporada, con sus elementos inspirados en Cenicienta, mantuvo una gran audiencia a pesar de las reacciones encontradas de algunos fans respecto al ritmo narrativo.

Para la quinta temporada, Brownell ha prometido un tono "súper romántico" sin dejar de lado los temas más profundos del duelo, el deseo y el autodescubrimiento en el viaje de Francesca. Es posible que se incluya un salto temporal para permitir que se desarrollen las capas emocionales de la historia, reflejando la estructura del libro, que abarca varios años. La introducción de Michaela aporta una nueva dinámica y representación, consolidando el compromiso de la serie de ir más allá de la estricta adhesión a la cronología del material original.

Los fans han reaccionado en redes sociales con una mezcla de entusiasmo y expectación. Algunos celebran el cambio de género en la trama como una propuesta moderna y audaz, mientras que otros debaten si la personalidad más extrovertida de Eloise habría encajado mejor como sucesora inmediata de Benedict. En cualquier caso, la confirmación del inicio de la producción supone un impulso tras la larga espera posterior a la cuarta temporada.

Netflix no ha publicado ningún tráiler ni sinopsis detallada más allá del anuncio inicial, pero las primeras imágenes muestran a Dodd y Baduza con elegantes atuendos de época, anticipando el esplendor visual que el público espera. Los diseñadores de vestuario, los decoradores de escenarios y el equipo de peluquería y maquillaje tienen, una vez más, la tarea de recrear el exuberante mundo que ha definido la estética de la serie.

De cara al futuro, la sexta temporada ya está en fase de desarrollo inicial, lo que garantiza que los hermanos Bridgerton —incluidos los menores, Hyacinth y Gregory— tendrán su momento de protagonismo. Rhimes ha barajado la posibilidad de ocho temporadas, una para cada hermano, aunque nada está garantizado.

Mientras las cámaras ruedan a las afueras de Londres, la quinta temporada de "Bridgerton" continúa consolidando su posición como la serie dramática de época estrella de Netflix. Con la historia de Francesca y Michaela como protagonistas, la serie promete un nuevo capítulo repleto de miradas anhelantes, rumores susurrados y la eterna pregunta de si el amor puede florecer de nuevo tras una pérdida.

Queridos lectores, lo mejor está por llegar. La producción de la quinta temporada acaba de empezar, pero la promesa de un nuevo romance —y quizás algunas sorpresas de Lady Whistledown— ya tiene a los fans contando los días para que llegue la próxima temporada.