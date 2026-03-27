El príncipe Andrés se enfrenta a un nuevo escrutinio después de que fuentes internas revelaran lo que describen como una lista de razones menores y muy específicas que supuestamente llevaron al despido de sus guardaespaldas personales.

Según RadarOnline, estas acusaciones surgen mientras los investigadores examinan la conducta pasada del duque de York, incluyendo sus vínculos con el financiero convicto Jeffrey Epstein. Al parecer, las autoridades buscan interrogar a antiguos miembros de su equipo de seguridad como parte de la investigación en curso.

Según las fuentes del informe, quienes se encargan de proteger a la realeza trabajan en un entorno exigente e impredecible, donde hasta los detalles más pequeños están estrictamente controlados.

Una fuente interna describió el ambiente que rodeaba al equipo de seguridad de Andrew: "Siempre ha existido la sensación de que Andrew podía ser extremadamente quisquilloso, incluso con asuntos triviales, y eso creó un entorno en el que los agentes sentían que debían andar constantemente con pies de plomo".

El informe describe una serie de presuntas infracciones que podrían conllevar su reasignación o su exclusión de su equipo de seguridad, que abarcan desde decisiones sobre su aseo personal hasta interacciones dentro de las casas reales.

La misma fuente explicó con más detalle la naturaleza de esas quejas. "Ahora la gente está reflexionando sobre cómo se trataba al personal, y resulta sorprendente cómo problemas menores, desde algo tan insignificante como usar la loción para después del afeitado equivocada hasta interactuar de forma demasiado informal con los miembros de la familia, podían provocar la destitución de alguien del servicio".

Otras denuncias sugieren que los oficiales fueron despedidos por acciones como anudarse la corbata de una manera "inaceptable", intentar entablar amistad con las mascotas reales o incluso robar dulces de las residencias reales.

Otra fuente interna describió la situación de forma más general: "Hubo momentos en que los límites profesionales parecieron desdibujarse, y algunos agentes se integraron en el entorno social en lugar de mantenerse estrictamente observadores".

Estas revelaciones surgen a medida que los investigadores amplían sus esfuerzos para recabar información de antiguos oficiales, aunque algunas fuentes indican que puede haber reticencia por parte de algunos a cooperar.

Una fuente de seguridad explicó por qué algunos exempleados podrían mostrarse reticentes. "Estos puestos conllevaban un nivel de acceso y privilegios poco común en la policía, viajes al extranjero, tiempo libre y cercanía a un miembro de la realeza de alto rango, lo que creaba un ambiente que algunos encontraban muy atractivo".

La fuente añadió más detalles sobre los riesgos que implica denunciar la situación. "Ahora existe una verdadera reticencia a hablar, porque hacerlo podría revelar no solo lo que presenciaron, sino también los beneficios de los que disfrutaron".

El informe también destaca el enfoque más amplio de la investigación sobre si los miembros del equipo de protección de Andrew pudieron haber observado detalles relevantes durante sus desplazamientos anteriores.

Una fuente destacó la importancia incluso de las observaciones más pequeñas. "En esencia, los detectives intentan reconstruir lo que se vio en aquel momento y determinar si algún detalle, por insignificante que parezca, podría ayudar a esclarecer el panorama general".

Continuaron haciendo hincapié en la importancia de dicha información. "Incluso los recuerdos aparentemente insignificantes podrían resultar significativos al combinarse con otras pruebas".

Otra fuente interna destacó la seriedad de la investigación. "El hecho de que los investigadores se estén poniendo en contacto con antiguos miembros de estos equipos demuestra la seriedad con la que se está abordando el asunto".

Añadieron: "Esto sugiere la determinación de establecer con exactitud qué se sabía y si se pudo haber pasado algo por alto".

Andrew ha negado haber cometido irregularidad alguna y la investigación sigue en curso.

Mientras tanto, según AOL , un antiguo miembro del personal real describió al ex príncipe Andrés como una persona con una actitud arrogante y que se creía superior a todos. El ex mayordomo afirmó que Andrés era educado en ocasiones, pero que transmitía una sensación de superioridad que lo hacía impopular en comparación con otros miembros de la realeza.

Desde entonces, su reputación ha caído drásticamente tras escándalos y problemas legales, y la opinión pública se ha vuelto mayoritariamente en su contra.