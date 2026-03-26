Kendra Duggar se enfrenta a múltiples cargos penales tan solo unos días después de que su marido, Joseph Duggar, fuera arrestado en un caso aparte que involucra graves acusaciones.

Las autoridades confirmaron que Kendra, de 27 años, fue arrestada el 20 de marzo en Arkansas y acusada de cuatro cargos de poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado y cuatro cargos de detención ilegal en segundo grado.

Según el Daily Mail, fue puesta en libertad ese mismo día tras pagar una fianza de 1470 dólares. Los cargos se presentaron dos días después de que Joseph Duggar fuera detenido el 18 de marzo. Se le acusa de abusar sexualmente de una niña de 9 años durante un viaje familiar a Florida en 2020.

Las autoridades del condado de Bay emitieron una orden de arresto en su contra, lo que conllevó su detención en Arkansas.

La policía informó que tanto Kendra como Joseph enfrentan los mismos cargos adicionales relacionados con poner en peligro a un menor y detención ilegal. La pareja tiene cuatro hijos, lo cual se considera un factor clave en el caso.

Una revisión de la casa desencadena cargos contra Kendra Duggar.

Una fuente cercana a la situación explicó que la detención de Kendra no está directamente relacionada con las acusaciones contra su marido.

"El arresto de Kendra no tiene nada que ver con el de Joseph, aunque uno desencadenó el otro", dijo la fuente. "Tras la acusación, se realiza automáticamente un estudio del domicilio si hay menores viviendo allí".

Esto significa que los cargos en su contra probablemente se deriven de una investigación aparte que comenzó después de que las autoridades revisaran el entorno doméstico tras el arresto de Joseph, según informó la revista US Magazine .

Las imágenes de vídeo del centro de detención del condado de Washington muestran a Kendra durante el proceso de ingreso. En el vídeo, se la ve sentada en un banco con las manos esposadas antes de que los agentes la guíen a través de los pasos rutinarios de ingreso, que incluyen un registro e inspección.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado todos los detalles que expliquen las circunstancias exactas que rodean los cargos de poner en peligro a un menor y detención ilegal.

La investigación continúa en curso, con la participación de las autoridades de Arkansas y Florida.

El caso ha llamado la atención debido a la relación pasada de la pareja con el programa de telerrealidad "19 Kids and Counting", que siguió a la familia Duggar durante años.

Ni la pareja, ni sus abogados, ni sus familiares han emitido declaraciones oficiales sobre los últimos cargos.