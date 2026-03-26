Paris Jackson ha reanudado su batalla legal contra el patrimonio de su difunto padre, Michael Jackson, alegando que los albaceas han gestionado de forma negligente miles de millones de dólares en activos, a la vez que cobraban cuantiosos honorarios.

La cantante, de 27 años, alega que los coejecutores John Branca y John McClain malversaron cientos de millones de dólares y se pagaron a sí mismos cuantiosas bonificaciones, a pesar del crecimiento del patrimonio desde la muerte de Michael Jackson en 2009.

En documentos presentados ante el tribunal testamentario de Los Ángeles, el abogado de Paris, Craig Peters, argumenta que el patrimonio, valorado actualmente en más de 2.000 millones de dólares, podría haberse gestionado de forma más responsable.

"La Sra. Jackson y sus abogados están abusando una vez más de los tribunales y del sistema legal al formular una serie de acusaciones falsas como parte de una campaña mediática para desviar la atención de sus reveses legales", declaró a TMZ el abogado Jonathan Steinsapir, especialista en sucesiones, refutando así las afirmaciones.

Paris también ha criticado la próxima película biográfica "Michael", en cuya producción participó la familia.

Según Yahoo , ella afirma que el proyecto de 150 millones de dólares implicó un reparto cuestionable y costosas regrabaciones, y dice: "Es preocupante ver una producción fallida en una película biográfica de 3,5 horas en la que, según se informa, los herederos han invertido mucho".

Steinsapir desestimó estas preocupaciones, señalando que los albaceas han supervisado proyectos exitosos como "This Is It, Michael Jackson ONE" en Las Vegas y el musical ganador del premio Tony "MJ: The Musical".

Paris Jackson slammed the two executors running Michael Jackson’s estate and trashed some of the production decisions behind the upcoming biopic in the process … but a lawyer for the estate said her complaints are “without merit.”



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Disputa por la herencia de Paris Jackson: Control sobre el dinero en efectivo

Según PageSix, la disputa financiera gira en torno a unos 625.000 dólares en honorarios y bonificaciones, una fracción de los ingresos multimillonarios del patrimonio procedentes de proyectos como el acuerdo con Sony Music Group, que generó más de 600 millones de dólares por una participación del 50% en el catálogo de Michael .

Fuentes cercanas a la sucesión argumentan que las objeciones de Paris tienen más que ver con el control que con el dinero, señalando que ella ya ha recibido personalmente más de 65 millones de dólares y que heredará mucho más junto con sus dos hermanos.

Los documentos presentados por la sucesión también destacan que muchos de los fondos que Paris critica estaban vinculados a cuentas controladas por el IRS o aprobados por el tribunal testamentario.

Los albaceas destacan que todos los pagos, inversiones y proyectos han sido supervisados con la aprobación judicial, generando miles de millones en ingresos y transformando una deuda de 500 millones de dólares en un próspero negocio global.

A pesar del conflicto legal, la familia de Paris, incluida su tía Janet Jackson, ha expresado su preocupación por la producción de la película biográfica y ha apoyado la petición de Paris de una mayor transparencia.

Sin embargo, los albaceas sostienen que sus decisiones se revisan cuidadosamente y que las quejas de París ignoran en gran medida las aprobaciones y acuerdos previos.