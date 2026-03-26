Dex Lauper, hijo de la cantante Cyndi Lauper, se enfrenta a una demanda civil por agresión sexual en la que también figura como demandado su padre, David Thornton, por supuestamente no haber actuado ante señales de advertencia previas.

La denuncia se centra en un presunto incidente ocurrido en noviembre de 2020 en un ático de lujo en el barrio de SoHo de Manhattan. Según la demanda, Dex Lauper es acusado de agredir a una mujer tras invitarla a la residencia.

Un reportaje de AllHipHop detalló las acusaciones, señalando que el caso va más allá del incidente en sí e incluye afirmaciones sobre el supuesto conocimiento previo que Thornton tenía del comportamiento de su hijo.

Un informe describió las circunstancias que llevaron al encuentro, afirmando: "Según la denuncia, Dex Lauper invitó a una mujer a su casa y le envió unos 60 dólares a través de Cash App para que la llevara".

La denuncia describe la escalada de tensiones dentro del apartamento. En el informe se indica: "Según la denuncia, discutieron por una petición sexual y ella intentó marcharse porque se sentía incómoda".

Las acusaciones afirman además que la situación se tornó violenta. Un fragmento del informe indica: "La demanda alega que él la empujó repetidamente sobre la cama y la inmovilizó cuando ella intentó levantarse".

La denuncia también incluye declaraciones atribuidas a Dex Lauper tras el presunto incidente. Un informe señala: "Después, según la denuncia, Dex gritó: "¡Lo ves! Te dije que no hicieras eso", y supuestamente le dijo que nadie le creería".

Según la demanda, la mujer reclama una indemnización por lesiones físicas y angustia emocional.

La relación de Thornton con el apartamento lo vincula con la demanda. Un informe explica que Thornton alquiló y controlaba el apartamento, lo que, según la demanda, le otorgaba la autoridad para intervenir, pero no lo hizo.

La denuncia alega que Thornton estaba al tanto de acusaciones previas relacionadas con su hijo. Un informe indica: "La denuncia afirma que Thornton conocía acusaciones anteriores vinculadas a su hijo, incluyendo supuestos actos de violencia y acuerdos extrajudiciales previos, pero aun así le permitió usar el apartamento sin restricciones".

Según TMZ , esas acusaciones previas incluyen las afirmaciones hechas en 2018 por Brittney Taylor, quien alegó públicamente abuso físico y verbal durante una relación pasada con Dex Lauper.

La demanda argumenta que estas acusaciones previas debieron haber servido como señales de advertencia. Un informe señala: "Estas acusaciones públicas fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación y las redes sociales, alertando a Thornton sobre las tendencias violentas y abusivas de su hijo hacia las mujeres".

Además del caso civil, Dex Lauper ha enfrentado otros problemas legales en los últimos años. Según AllHipHop, fue arrestado en 2022 por uso no autorizado de un vehículo y posteriormente, en 2024, enfrentó cargos relacionados con posesión de armas.

Según el medio, el caso de 2024 concluyó con un acuerdo de culpabilidad. El informe indica: "El caso finalizó la semana pasada con un acuerdo en el que Dex se declaró culpable de posesión ilegal de armas en segundo grado y recibió un año de libertad condicional provisional en lugar de una pena de prisión más larga".

El litigio civil sigue en curso.