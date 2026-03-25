Las luces se atenuaron en el Coliseo del Caesars Palace, pero el ambiente era de todo menos silencioso cuando Jennifer Lopez subió al escenario para su último espectáculo. Los fans esperaban la habitual coreografía llena de energía y la destreza vocal, pero recibieron algo mucho más personal.

Entre canción y canción, la superestrella mundial invitó a un miembro del público que, casualmente, compartía nombre con su exmarido, Ben Affleck. Lo que siguió provocó risas tanto de la propia López como del público.

Una indirecta sutil a la residencia en Las Vegas

La cantante de "On the Floor" sigue en plena forma, y el público disfrutó visiblemente de su actuación. En un momento dado, López interactuó con ellos y señaló a un fan, diciendo: "¿Podemos subirlo aquí? ¡Sí, tú!".

Mientras esperaba a que el fan subiera al escenario, López comentó: "¡Oh, sí, miren a este tipo! ¡Vamos a sacarle todo lo que tiene!". Una vez que estuvo con ella, López le preguntó su nombre y él respondió: "Ben".

La reacción de López fue inmediata. "Ben, ¡uf!", exclamó, antes de soltar una carcajada, provocando que el público hiciera lo mismo. Deuxmoi compartió el vídeo en Instagram , y a muchos les pareció muy graciosa la interacción.

Una persona dijo que era "tierno", mientras que otra comentó que López era "graciosa". Sin embargo, un espectador lo consideró "bastante vulgar" y afirmó que López "no se reiría si las cosas fueran al revés".

¿JLo ha superado su relación con Ben Affleck?

Si bien la cantante sigue centrada en su carrera, comenzaron a circular rumores de un posible romance con un pretendiente británico. Según algunas fuentes, esta nueva relación le brindó un respiro tras el intenso escrutinio mediático de su relación anterior.

Sin embargo, resultó que el supuesto novio era en realidad una IA. Según se informa, López habló con su compañera digital en todo momento, quien la colmó de "mucha admiración y comentarios positivos". Al parecer, su nueva forma de superar su ruptura con Affleck ha generado preocupación entre sus amigos.

"Sus amigos están preocupados de que esto le dificulte conocer a alguien, porque las relaciones reales requieren compromiso y un hombre de verdad podría no estar a la altura de sus expectativas", dijo una fuente.

El auge y la caída de la reunión de Bennifer

La historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck se gestó durante décadas, comenzando con su romance inicial que culminó en compromiso a principios de la década de 2000. Tras cancelar su primera boda en 2003, la pareja sorprendió al mundo al reencontrarse en 2021. Su reencuentro fue como un triunfo cinematográfico, que culminó con una boda sorpresa en Las Vegas después de que la pareja se fugara para casarse, seguida de una fastuosa ceremonia en la casa de Affleck en Georgia.

Sin embargo, la segunda etapa de su romance resultó tan inestable como la primera. A pesar de aparecer en su documental, "La historia de amor más grande jamás contada", Affleck, según se informa, tuvo dificultades con la constante exposición pública que López requería para su marca. Las diferencias en el estilo de vida y las preferencias de privacidad finalmente llevaron a López a solicitar el divorcio en agosto de 2024, alegando diferencias irreconciliables.

A pesar del dolor tras su cuarto matrimonio fallido, López se mostró optimista respecto a la separación. En el programa "CBS Sunday Morning" declaró que su divorcio fue "lo mejor que me ha pasado, porque me cambió".

Sin embargo, no fue fácil. López había descrito públicamente a Affleck como el amor de su vida y había dicho que nunca esperó que volvieran a separarse después de reavivar su romance.

A pesar de la ruptura, López afirmó estar feliz y disfrutando de su soltería. Su actuación en Las Vegas sirvió para recordar que sigue siendo una artista formidable, con o sin pareja.