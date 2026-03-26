El rapero Desiigner, cuyo nombre de nacimiento es Sidney Royel Selby III, fue arrestado el lunes 23 de marzo en el condado de Horry, Carolina del Sur, tras ser acusado de violencia doméstica en tercer grado.

El músico de 28 años pagó una fianza de 1.500 dólares y fue puesto en libertad el martes 24 de marzo. Su juicio, sin jurado, está programado para el 6 de mayo, según consta en los registros judiciales obtenidos por la revista People.

La detención se deriva de un presunto incidente ocurrido el 2 de marzo en el que estuvo involucrada la madre de su hijo pequeño.

Según los informes policiales, Selby regresó a casa furioso y comenzó a gritar mientras arrojaba las llaves del auto. La situación se tornó violenta cuando, supuestamente, Selby le arrebató las llaves del bolsillo del pantalón a la mujer, se lo rasgó y luego colocó a su hijo en la silla de seguridad. Cuando la madre intentó intervenir, afirma que Selby la tiró al suelo frente a su casa.

Las autoridades informaron que la niña sufrió rasguños leves en el brazo y la parte baja de la espalda. Al parecer, la menor no presenció el altercado.

Las autoridades llegaron al lugar después de que Selby ya se hubiera marchado. Se contactó con los representantes de Selby para obtener declaraciones, pero no se recibió ningún comunicado.

According to the Horry County Sheriff’s Office, the "Panda" rapper was taken into custody for an incident that allegedly happened earlier this month. Desiigner -- whose legal name is Sidney Royel Selby III -- has since been released on $1,500 bond, according to online records. pic.twitter.com/NRaamGmZQA — TMZ (@TMZ) March 25, 2026

El rapero Desiigner comparte música en línea.

Según Yahoo , Desiigner, conocido principalmente por su exitoso sencillo de 2015 "Panda", saltó a la fama rápidamente y ha colaborado con artistas como Kanye West, BTS, Pusha T, Ty Dolla Sign y Quavo.

A pesar de su éxito, el rapero ha tenido problemas legales anteriormente. En abril de 2023, fue acusado de exhibicionismo en un vuelo de Delta Airlines de Tokio a Minneapolis. Una azafata informó que se exhibió varias veces a pesar de que le pidieron que se detuviera.

Selby fue declarado culpable en septiembre de 2023, condenado a 120 horas de servicio comunitario, multado con 5000 dólares y puesto en libertad condicional durante dos años. No se le exigió que se registrara como delincuente sexual.

Tras aquel incidente, Desiigner admitió que tenía problemas de salud mental. "Me avergüenzo de mis acciones en aquel avión", declaró en aquel momento.

"He regresado a Estados Unidos y estoy ingresando en un centro para que me ayuden."

A pesar de sus recientes problemas legales, Desiigner siguió promocionando su música. Tras su arresto el 23 de marzo, compartió el video de su canción "Relax" en Instagram, aunque no hizo comentarios sobre la acusación de violencia doméstica.