Kelly Osbourne, de 41 años, fue fotografiada a principios de esta semana en Londres con la peluquera Kiinicki, afincada en Los Ángeles, pasando tiempo juntas en el Broadwick Hotel de Soho y en la fiesta posterior a la ceremonia de Lily Allen en el London Palladium. Estos últimos encuentros han alimentado las especulaciones sobre la naturaleza de su estrecha amistad, apenas unos días después de que se hiciera pública su ruptura con el DJ y teclista de Slipknot, Sid Wilson.

La noticia llegó tras un periodo turbulento para el presentador de Fashion Police . Osbourne y Wilson, que se conocieron en 1999 cuando Slipknot comenzó a salir de gira con Ozzfest, no empezaron a salir hasta 2022, año en que nació su hijo Sidney Jr., en noviembre.

El compromiso de la pareja se produjo en julio del año pasado, cuando Wilson, de 49 años, se arrodilló entre bastidores en el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath en Villa Park, Birmingham; un momento que debería haber sido un punto culminante, pero que quedó eclipsado casi de inmediato. Diecisiete días después, Ozzy falleció de un ataque al corazón el 22 de julio de 2025, a la edad de 76 años.

Según fuentes consultadas por el Daily Mail , Kelly abandonó la granja de Iowa que compartía con Wilson —una propiedad de 40 hectáreas— y se mudó a Londres para estar cerca de su madre, Sharon, y del resto de la familia durante su duelo. Al parecer, Sidney Jr. se matriculó en un colegio inglés. Según fuentes cercanas, la ruptura con Wilson se venía gestando desde hacía tiempo antes de hacerse pública.

"En realidad, ella y Sid llevaban tiempo atravesando dificultades en su relación, y las cosas no eran lo que parecían", declaró una fuente al Daily Mail . "Intentaron que funcionara, sobre todo por el bien de su hijo, pero finalmente decidieron que separarse era la mejor opción".

TMZ, citando fuentes con conocimiento directo, informó que la pareja se había separado más de un mes antes de que la noticia saliera a la luz pública, y que una reconciliación no se había descartado por completo.

Kiinicki entra en el mundo de Kelly Osbourne.

En este difícil momento ha aparecido Kiinicki, el peluquero no binario de 37 años que se identifica públicamente como queer. Kiinicki, que reside en Los Ángeles y está afiliado al salón Hella Good Hair y a la marca de productos de cuidado personal STMNT, viajó a Londres para estar al lado de Kelly, un detalle que, según fuentes cercanas, dice mucho sobre la estrecha relación que las une.

En la fiesta posterior al concierto de Lily Allen en el London Palladium, los testigos afirmaron que la pareja era prácticamente inseparable. "Estuvieron toda la noche muy cariñosos y casi no intentaron disimularlo: se hicieron selfies en el enorme trípode de Kelly con una luz de fondo muy brillante", declaró una fuente al Daily Mail .

"Era evidente que Kelly y su amiga compartían una estrecha amistad, incluso llevaban gorros de ganchillo a juego; quiero decir, no lo disimulaban en absoluto y estaban charlando con Lily juntas".

Una fuente cercana fue aún más allá: "Se nota que Kelly confía en ellos, ya que nunca se separaron de su lado, y si alguna vez lo hicieran, Kelly los seguiría... Es maravilloso verla sonreír de nuevo".

La cercanía pública no se limitó a la fiesta posterior. A principios de esa misma semana, la pareja fue vista en las calles de Londres haciendo lo que cualquier turista haría: paseando, con sombreros a juego y luciendo tatuajes idénticos de una luna creciente con un diente.

Kelly también compartió un video de sí misma mientras le hacían el tatuaje y etiquetó a Kiinicki en la publicación. Kiinicki lo compartió en sus Stories, junto con una selfie frente al espejo en la que aparecían Kelly y una tercera amiga, y la propia publicación de Lily Allen de la fiesta posterior con la leyenda "Encuéntranos".

El vínculo entre Kelly Osbourne y Kiinicki, explicado.

El nombre real de Kiinicki no se ha revelado públicamente. La naturaleza exacta de su relación con Osbourne sigue sin estar clara, aunque fuentes citadas por el Daily Mail describen al peluquero como alguien que se convirtió en un apoyo para Kelly, especialmente desde la muerte de Ozzy.

" Kelly lo está pasando muy mal tras la pérdida de su padre ", dijo una fuente. "El proceso de duelo ha sido increíblemente difícil, y ella ha hecho todo lo posible por sobrellevarlo. A pesar de todo, se mantiene sobria y ahora se está centrando en sí misma y en su papel de madre ".

Kelly Osbourne has moved on after her split from fiancée and is reported to be dating non-binary hair stylist.



The singer split from Slip Knot band member Sid Wilson and is now reported to be dating hair stylist ‘Kiinicki’ who uses They/Them pronouns.



Sources have told Daily… pic.twitter.com/SwGQtwpqcN — Oli London (@OliLondonTV) March 26, 2026

Por su parte, Osbourne ya había hablado abiertamente sobre su deseo de no definir su sexualidad según los cánones convencionales. En una entrevista con PrideSource en 2017, declaró: "Estoy abierta a amar a cualquiera. Se trata de la persona. No creo que tenga nada que ver con la sexualidad". Y añadió: "Mi regla es nunca decir nunca. Nunca he tenido una relación con una mujer, pero no descarto que sea una posibilidad".

Antes de Wilson, estuvo comprometida dos veces: primero con el modelo y DJ inglés Luke Worrall, y luego con el chef Matthew Mosshart. Ya sea que Kiinicki represente un nuevo capítulo o simplemente el consuelo de un amigo de confianza, quienes están más cerca de Kelly parecen coincidir en una cosa: después de uno de los años más difíciles de su vida, al menos, vuelve a sonreír.