El cantante Cruz Beckham se emocionó en el escenario al parecer enviar un mensaje sincero a su hermano mayor, Brooklyn Beckham , durante una actuación en directo en Londres.

El joven de 21 años interpretó su canción inédita "Loneliest Boy" en el Courtyard Theatre el martes, donde se le vio secándose las lágrimas mientras cantaba frente a un público que incluía a sus padres, David Beckham y Victoria Beckham.

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El emotivo momento no tardó en llamar la atención, ya que la letra parecía reflejar el distanciamiento que persistía dentro de la familia Beckham.

"Chico solitario, espero que estés escuchando", cantó Cruz. "No alejes a todos tus amigos, cuando estamos tratando de demostrarte nuestro cariño". Según se cuenta, su voz se quebró mientras continuaba, lo que hizo que la interpretación resultara profundamente personal.

Según la revista Hello , la canción también incluía versos sobre el desamor en el seno familiar. "Mamá no habla demasiado, le rompe el corazón", cantaba Cruz, insinuando la tensión que la situación podría estar provocando.

En un momento dado, mientras actuaba, se secó la cara con la manga y un compañero de banda le pasó un brazo por encima del hombro para mostrarle apoyo.

Tearful Cruz Beckham takes aim at ‘loneliest’ brother Brooklyn in new song: ‘Hope you’re listening’ https://t.co/3z4aygDh2q pic.twitter.com/9cQ4MjILRi — Page Six (@PageSix) March 25, 2026

Brooklyn Beckham no se reconciliará con su familia.

Este emotivo episodio llega en un momento en que Brooklyn, de 27 años, sigue distanciado de su familia. A principios de este año, declaró públicamente que no quería reconciliarse con ellos.

"No quiero reconciliarme con mi familia", escribió en una publicación en redes sociales, refiriéndose a los rumores persistentes sobre tensiones dentro del hogar, según informó Page Six .

Brooklyn también rechazó las acusaciones de que su esposa, la actriz Nicola Peltz, lo estaba controlando.

"No me dejo controlar, por primera vez en mi vida me estoy defendiendo", declaró. Además, acusó a sus padres de intentar perjudicar su relación con Peltz, con quien se casó en 2022.

Aunque David Beckham y Victoria Beckham no han respondido públicamente a esas afirmaciones, han seguido mostrando su apoyo a su hijo mayor a través de publicaciones en redes sociales y gestos públicos.

Cruz también ha expresado su esperanza de recuperación, a pesar de que las emociones siguen a flor de piel.

A pesar de la tensión, la familia ha hecho pequeños esfuerzos por mantenerse en contacto. Ambos padres compartieron cariñosos mensajes de cumpleaños para Brooklyn; David escribió: "Te queremos".

Cruz también mencionó el cumpleaños de su hermano cuando habló con los periodistas a principios de este año.