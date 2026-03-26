El exjugador de la NBA, Lamar Odom, habla sobre un momento difícil que vivió con su exesposa Khloé Kardashian mientras promociona su próximo documental de Netflix, "Untold: The Death and Life of Lamar Odom".

El exatleta dijo que su reciente reencuentro en pantalla no salió como esperaba.

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En una entrevista, Odom compartió que grabar juntos la sexta temporada de The Kardashians fue una experiencia incómoda y tensa.

"Para mí, no salió nada bien. Me sentí atacado", dijo. El episodio de reencuentro, emitido en febrero de 2025, mostró a Kardashian buscando cerrar ese capítulo al acercarse a su cuadragésimo cumpleaños, según informó Page Six .

A pesar de sus sentimientos, Odom dejó claro que entiende por qué las cosas fueron difíciles. Reconoció el dolor que Kardashian sufrió durante su relación, especialmente durante su lucha contra la adicción.

"Pero no puedo minimizar su dolor ni lo que le hice pasar", dijo.

También recordó cómo ella lo apoyó durante uno de los momentos más oscuros de su vida: la sobredosis casi mortal que sufrió en 2015 y que lo dejó en coma.

"Siempre intentó hacer lo mejor que pudo para cuidarme", añadió Odom, señalando que su recuperación no fue fácil para ninguno de los dos.

Kardashian también describió el reencuentro como "muy incómodo", señalando que Odom parecía nervioso e incómodo durante el tiempo que pasaron juntos frente a las cámaras.

Lamar Odom felt ‘under attack’ during awkward Khloé Kardashian reunion: ‘Really didn’t go well’ https://t.co/6j0ohYlngj pic.twitter.com/YOCJMGZpGH — Page Six (@PageSix) March 25, 2026

Lamar Odom reflexiona sobre la adicción y el crecimiento.

Tanto Odom como Kardashian aparecen en su nuevo documental, que repasa momentos clave de su vida.

La película explora su infancia, su carrera en la NBA, su matrimonio y las dificultades que lo llevaron a la sobredosis. También incluye los recuerdos de Kardashian sobre ese período, incluyendo cómo ella lidió con su comportamiento y su adicción.

En retrospectiva, Odom admitió que sus acciones durante su matrimonio estuvieron marcadas por el abuso de sustancias.

"Era un hombre atrapado en su adicción", dijo. También se refirió a un momento del documental en el que Kardashian dijo que le dio un ultimátum: ir a rehabilitación o enfrentarse al divorcio.

Según Yahoo , Odom afirmó no recordar completamente aquella época, explicando: "Mi cerebro sufrió un daño tremendo mientras estaba en coma".

Actualmente, Odom afirma estar centrado en su crecimiento personal y en mantenerse sobrio. Si bien aún siente un profundo respeto por Kardashian, no contempla un futuro romántico con ella.

"Algunas cosas pasan por algo", compartió. Aun así, admitió que es alguien a quien nunca olvidará.

Reflexionar sobre su pasado le ha ayudado a seguir adelante. Odom afirmó que la experiencia "me da fuerzas para mantenerme sobrio y para tratar mucho mejor a la mujer con la que estoy ahora". Su documental se estrenará en Netflix el 31 de marzo.