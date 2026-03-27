Tova Noel, la guardia de la prisión federal que, según se informa, fue la última persona en ver con vida al financiero Jeffrey Epstein, testificará ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en medio de preguntas sobre su actividad financiera y sus acciones la noche en que murió Epstein.

Noel, que trabajaba en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, estaba de servicio en la Unidad de Aislamiento cuando Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019. Ella y otro guardia, Michael Thomas, ya habían sido acusados de falsificar los registros de sus rondas de vigilancia obligatorias de 30 minutos.

Los miembros del comité han expresado interés en las actividades de Noel antes de la muerte de Epstein. "Debido a informes públicos, documentos publicados por el Departamento de Justicia y documentos obtenidos por el Comité, el Comité cree que usted tiene información que ayudará en su investigación", escribió el representante James Comer, presidente del comité, a Noel, según RadarOnline .

Los investigadores también están examinando su actividad en internet. Los miembros del comité de la Cámara de Representantes quieren saber por qué Noel supuestamente buscó "últimas noticias sobre Epstein en la cárcel" a las 5:42 a. m. y nuevamente a las 5:52 a. m., menos de 40 minutos antes de que Thomas supuestamente encontrara a Epstein ahorcado en su celda. Una revisión forense del FBI destacó que estas búsquedas eran inusuales entre la actividad informática de la Oficina de Prisiones.

"Los miembros del Comité de la Cámara de Representantes quieren saber si Noel buscó información sobre Epstein en Google antes de morir y por qué lo hizo", informó el medio, citando registros del Departamento de Justicia.

El escrutinio financiero ha añadido un nuevo matiz a la investigación. La exguardia supuestamente realizó varios depósitos en su cuenta bancaria poco antes de la muerte de Epstein. Según los informes, Chase Bank presentó un "informe de actividad sospechosa" en noviembre de 2019 tras detectar 12 depósitos a partir de abril de 2018, incluido un depósito de 5000 dólares el 30 de julio de 2019, tan solo 10 días antes del suicidio de Epstein. Los registros indican que Noel realizó siete depósitos por un total de 11 880 dólares entre diciembre de 2018 y agosto de 2019.

Los miembros del comité han planteado dudas sobre la posible conexión entre estos depósitos y su nuevo puesto. Noel comenzó a trabajar en la Unidad de Aislamiento el 7 de julio de 2019, poco antes de la muerte de Epstein. Los archivos del Departamento de Justicia indican que no fue interrogada sobre los depósitos durante investigaciones anteriores, aunque, según se informa, en ese momento conducía un Land Rover de 2019 valorado en 62 000 dólares.

Una pregunta que aún persiste gira en torno a las imágenes borrosas de vigilancia captadas fuera del apartamento de Epstein la noche de su muerte. Un destello de luz descrito como una forma anaranjada que se movía por el pasillo alrededor de las 22:40 podría haber sido Noel. Comer declaró a Fox News: "Nadie la acusa de ningún delito, pero tenemos muchas preguntas sobre Epstein".

Noel tiene previsto testificar el jueves 26 de marzo. Si no comparece, los legisladores han prometido emitir una citación para obligarla a declarar, según el medio de comunicación.