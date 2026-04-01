Según los informes, Hugh Jackman está intentando recomponer su relación fracturada con su exesposa Deborra-Lee Furness, meses después de que su divorcio se finalizara en junio pasado.

Fuentes consultadas por la revista Globe afirman que el actor de 57 años se siente muy apenado por la amargura que siguió al fin de su matrimonio de casi tres décadas, mientras continúan los rumores de boda que lo rodean con su nueva novia, Sutton Foster.

La pareja habría celebrado su trigésimo aniversario de bodas este abril. Anunciaron su separación en septiembre de 2023, lo que desató especulaciones de que Jackman se había acercado a Foster durante el tiempo que trabajaron juntos en la exitosa reposición de Broadway de The Music Man , en la que actuaron de 2021 a 2023.

Su romance se hizo público a principios de 2025, cuando la pareja fue fotografiada tomada de la mano durante una cena en Santa Mónica. En enero de 2026, surgieron rumores de compromiso tras un viaje de Año Nuevo a Costa Rica, y varios medios citaron fuentes cercanas que afirmaban que Jackman le había propuesto matrimonio durante las vacaciones.

Culpa por el divorcio

Las repercusiones de la ruptura no han sido precisamente silenciosas. Furness rompió su silencio en mayo de 2025 con una declaración al Daily Mail que, si bien evitó cuidadosamente nombrar a Jackman directamente, no dejó lugar a dudas. "Mi más sentido pésame a todos los que han atravesado el traumático camino de la traición", dijo la actriz de 70 años. "Es una herida profunda que deja una huella imborrable".

Según se informa, Jackman se sintió sumamente decepcionado por las palabras, pues creía que existía un acuerdo tácito entre ellos de que ella no lo criticaría públicamente. Según una fuente citada por el Daily Mail, el actor se sintió completamente sorprendido, en parte porque había cedido a todas sus peticiones de divorcio durante el proceso.

Ahora, casi un año después, la relación entre ellos no ha mejorado notablemente. "Se siente fatal de que las cosas se hayan puesto tan feas entre ellos", declaró una fuente a Globe. "Tienen décadas de historia juntos y le encantaría que pudieran aprovechar lo bueno de esa relación y dejar atrás lo malo".

La misma fuente afirma que Jackman "nunca tuvo la intención de lastimar a Deb" y dice que está dispuesto a asumir "total responsabilidad por su papel en la ruptura de su matrimonio". La fuente también agrega, con cierto tono significativo, que espera que Furness "también pueda reconocer su parte en el asunto", un comentario que suena menos a una rama de olivo incondicional y más a una condicional.

Mientras tanto, Furness se ha dedicado a reinterpretar su propia historia. A finales de 2025, surgieron informes de que había sido vista en la ciudad de Nueva York reunida con una editorial importante, lo que desató una reñida puja por unas memorias descritas en los círculos del sector como un "relato valiente y sincero" que explora el amor, la identidad y los nuevos comienzos.

Una amiga le comentó al periodista Rob Shuter que "ella está recuperando el control de su propia historia", y añadió que durante años Furness "fue identificada principalmente como la esposa de Hugh" y ahora busca el reconocimiento de su propia verdad. Según se informa, Jackman sabía que ella tenía la intención de escribir el libro, pero solo se enteró de los detalles cuando ella se lo comunicó directamente.

Los planes de boda se complican por el cumpleaños de la hija.

En medio de todo esto, Jackman está lidiando con la compleja dinámica social de su nueva relación. Foster sigue legalmente casada con el guionista Ted Griffin, y según se informa, su proceso de divorcio está estancado, lo que, según fuentes cercanas, ensombrece los planes de la pareja.

Según los informes, planean una pequeña ceremonia en Nueva York durante los meses más cálidos, y se dice que Jackman ha reservado un espacio considerable en su agenda profesional tanto para la boda como para una larga luna de miel en Europa , durante la cual espera pasar tiempo con su madre.

Sin embargo, según la fuente de Globe, el asunto más apremiante es un acontecimiento familiar bastante cercano. Jackman y Furness tienen dos hijos: Oscar, de 25 años, y Ava, que cumplirá 21 en julio. Parece que ese cumpleaños es el principal motivo de los esfuerzos de Jackman por lograr la reconciliación.

"Le encantaría que pudieran celebrar ese hito en familia", dijo la fuente. "Hugh está presionando para reunirse con Deb y aclarar las cosas. Quiere que ella se sienta escuchada".

Que Furness esté dispuesta a ceder en sus plazos es otra cuestión completamente distinta. Con unas memorias supuestamente en proceso, las heridas de una ruptura muy pública aún abiertas y su propia historia bien definida, tiene pocos motivos para adaptarse a su agenda o a su conciencia.