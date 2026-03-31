Nicole Daedone, la controvertida fundadora de la empresa de bienestar OneTaste, ha sido condenada a nueve años de prisión federal, poniendo un dramático final a un caso que duró años y que transformó una marca que alguna vez fue muy popular por su "empoderamiento femenino" en un proceso penal centrado en la coacción y la explotación.

Daedone, cuyas enseñanzas sobre la "meditación orgásmica" atrajeron en su momento la atención de celebridades como Gwyneth Paltrow, fue condenada por dirigir lo que los fiscales describieron como un plan de trabajo forzoso que tenía como objetivo a mujeres vulnerables bajo el pretexto de la curación y el crecimiento personal.

Daedone comenzó como un gurú del bienestar.

Daedone fundó OneTaste en 2004 en San Francisco, posicionándola como una empresa centrada en el bienestar sexual y la atención plena. En el centro de su filosofía se encontraba la "meditación orgásmica" (OM), una práctica estructurada que implicaba la estimulación en pareja, concebida como un camino hacia la conexión emocional y el empoderamiento.

El concepto rápidamente ganó popularidad en la década de 2010, especialmente a medida que la cultura del bienestar se expandía a ámbitos menos convencionales. OneTaste se convirtió en un negocio multimillonario, organizando talleres, retiros y programas de capacitación en las principales ciudades de Estados Unidos y otros países.

En 2017, Daedone vendió la compañía por 12 millones de dólares (aproximadamente 9 millones de libras esterlinas), afianzando así su posición en el mercado principal, al menos temporalmente.

El respaldo de las celebridades ayudó a impulsar su ascenso.

Parte de la visibilidad de OneTaste provino de respaldos de alto perfil. Paltrow presentó a Daedone en su plataforma Goop, mostrando OM como una forma de empoderamiento y exploración femenina.

La estrella de telerrealidad Khloé Kardashian también elogió públicamente el libro de Daedone de 2012 , Slow Sex , lo que ayudó a dar a conocer esta práctica a un público más amplio.

En aquel entonces, la empresa solía agruparse con otros movimientos de bienestar especializados, comercializados como una mezcla de espiritualidad, autoayuda y optimización del estilo de vida.

¿Cuáles eran las acusaciones contra Daedone?

Esa imagen comenzó a desmoronarse tras una investigación de 2018 que planteó dudas sobre las prácticas internas de la empresa. Posteriormente, los fiscales federales presentaron cargos alegando que, entre 2006 y 2018, Daedone y la exejecutiva Rachel Cherwitz dirigieron un sistema coercitivo basado en la presión psicológica, el control financiero y la manipulación.

Según los registros judiciales, las integrantes —muchas de ellas mujeres jóvenes que buscaban sanar traumas del pasado— fueron obligadas a endeudarse para pagar los cursos, a trabajar largas horas con poca o ninguna remuneración y, en algunos casos, a participar en actos sexuales como parte de sus funciones dentro de la organización.

Los fiscales argumentaron que el cumplimiento de las normas se imponía mediante una combinación de dependencia emocional, aislamiento y miedo a perder la comunidad o la estabilidad financiera.

El juicio y la sentencia

Daedone y Cherwitz fueron acusados formalmente en 2023 y juzgados en 2025 en un tribunal federal de Brooklyn. Durante varias semanas, varios exmiembros testificaron sobre sus experiencias dentro de OneTaste, describiendo lo que, según ellos, era un entorno altamente controlado.

En junio de 2025, un jurado declaró culpables a ambas mujeres tras menos de dos días de deliberación.

El 30 de marzo de 2026, un juez federal condenó a Daedone a nueve años de prisión , una pena menor a los 20 años solicitados por la fiscalía, pero significativamente mayor que los dos años que pedía su defensa. Además, se le ordenó confiscar 12 millones de dólares y pagar una indemnización a las víctimas.

En el tribunal, el juez describió el daño como duradero, haciendo hincapié en el impacto emocional y financiero para los afectados.

Argumentos de defensa y apoyo

El equipo legal de Daedone sostuvo que OneTaste era un negocio legítimo, comparándolo con empresas de fitness o bienestar especializadas. Negaron cualquier coacción, argumentando que los participantes eran adultos que dieron su consentimiento.

Más de 200 personas presentaron cartas al tribunal, entre ellas figuras públicas como Van Jones y el actor Richard Schiff, quienes describieron a Daedone como un maestro centrado en la conexión y el crecimiento personal.

Sus abogados han indicado que tienen previsto apelar la condena.