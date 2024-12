Estrellas como Silvia Pinal, Liam Payne, Maggie Smith, Fernando Valenzuela y James Earl Jones son algunos de los famosos que murieron en este 2024 . Estrellas de la música, el cine, la televisión y el deporte dijeron adiós.

Algunos demasiado pronto, otros de años de enfermedad, pero todos dejando a sus seres queridos y a sus fans desolados. En ESTARZ ¡Latino! recopilamos una lista como parte de nuestro homenaje.

Famosos que murieron en enero

Glynis Johns (4 de enero)

Apenas comenzábamos el año cuando a los 100 años Glynis Johns dijo adiós para siempre.La actriz destacó por más de seis años por su rol en cine, teatro y televisión, además de una carrera como cantante.

Era reconocida por su distintiva voz ronca y su elegancia como la feminista Sra. Banks en 'Mary Poppins' (1964).

Carlos Bremer (5 de enero)

Exitoso empresario mexicano involucrado de lleno en el mundo del entretenimiento y director director del grupo Value Grupo Financiero desde 1993.

Es recordado también por muchos por haber ayudado a Luis Miguel durante su mayor crisis financiera en 2018, incitándolo a regresar a la música y a emprender la gira mundial en la que aún se encuentra desde 2023.

Franz Beckenbauer (7 de enero)

Conocido como 'El Káiser', Beckenbauer fue uno de los más grandes futbolistas de la historia, al ser el único en ganar la Copa del Mundo para Alemania como jugador (1974) y como técnico (1990).

Además de liderar al Bayern de Múnich a ganar tres Copas de Europa consecutivas, el central que también ganó un Balón de Oro, murió de causas naturales.

Famosos que murieron en febrero

Carl Weathers (1 de febrero)

Conocido principalmente por su papel como Apollo Creed y ser el antagonista de Sylvester Stallone en la saga 'Rocky', Weathers se desempeñó como un actor versátil en proyectos como 'Predator' o la serie 'The Mandalorian'.

También fue jugador profesional de fútbol americano en la NFL.

Sebastián Piñera (6 de febrero)

Piñera fue un destacado político chileno que llegó a la presidencia del país austral durante dos períodos (2010-2014, 2018-2022), además de presidir la CELAC y tener una fructífera carrera como empresario, amasando una fortuna (según Forbes) de más de $1.200 millones de dólares.

Falleció a los 74 años como un "héroe", al priorizar la vida de la tripulación que se encontraba en el helicóptero que manejaba, a los que instó a abandonar la nave antes de que se estrellara en un lago local.

Alekséi Navalni (16 de febrero)

Navalni fue conocido como el principal opositor al gobierno ruso de Vladimir Putin y murió a los 47 años bajo su custodia, en circunstancias sospechosas donde estaría involucrado el Kremlin.

Famosos que murieron en marzo

Iris Apfel (1 de marzo)

Iris fue una destacada diseñadora de interiores y un ícono de la moda estadounidense, encargada, entre otras cosas, de la renovación de la Casa Blanca durante varios períodos presidenciales.

Además, Iris desarrolló un estilo personal y único, caracterizado por la combinación de colores, texturas y accesorios llamativos.

Akira Toriyama (1 de marzo)

Toriyama fue célebre por ser el creador de Dragon Ball, una de las franquicias más influyentes y exitosas en la historia del manga y el anime.

Su fallecimiento a los 68 años pegó fuerte en una generación que creció bajo la influencia de Goku y sus amigos.

Chance Perdomo (30 de Marzo)

Protagonista de 'Chilling Adventures of Sabrina' y el aclamado 'Gen V', spin-off de 'The Boys', Perdomo murió a los 27 años consecuencia de un aparatoso accidente vial mientras conducía su motocicleta.

Famosos que murieron en abril

Ernesto Gómez Cruz (6 de abril)

Con 51 años de carrera y más de 200 películas en su haber, Ernesto Gómez Cruz destacó entre el cine y la televisión mexicana hasta 2018 cuando empezó a sufrir de alzhéimer, causa principal de su fallecimiento.

O.J. Simpson (10 de abril)

Dejando de lado su éxito como futbolista en la NFL y parte de películas como 'The Naked Gun', junto a Leslie Nielsen, O.J. Simpson es recordado por protagonizar uno de los juicios más mediáticos de la historia cuando fue señalado como el responsable de asesinar a su exesposa Nicole Brown y Ronald Goldman en 1995.

Lorena Velázquez (11 de abril)

Conocida como 'La Reina del Grito' por su participación en producciones de terror, Lorena Velázquez destacó con una amplia carrera de seis décadas, donde también tuvo espacio para incursionar en la televisión y hasta en la lucha libre mexicana.

Famosos que murieron en mayo

Omar Geles (21 de mayo)

El músico Omar Geles se destacó por varias décadas como uno de los grandes compositores y artistas del vallenato colombiano. Se despidió de su público al sufrir un ataque cardíaco durante un show en su país.

Famosos que murieron en junio

Tamayo Perry (9 de junio)

Recordado por ejercer como actor, doble de acción y surfista profesional, Tamayo Perry sucumbió tras un ataque de tiburón mientras se deslizaba por las olas de Hawái.

Participó en películas como 'Piratas del Caribe' y 'Ángeles de Charlie 2'.

Jerry West (12 de junio)

Jerry West fue de los jugadores más grandes en la historia del baloncesto y miembro del Salón de la Fama.

Fue tal el legado de West, que su figura de joven es la silueta que se ha apreciado por años en el logo de la NBA.

Willie Mays (18 de junio)

Por mucho tiempo Mays fue el tercer máximo jonronero de todos los tiempos en las Grandes Ligas y también fue uno de los pioneros en romper la barrera del racismo en el béisbol estadounidense.

Falleció a los 93 años a causa de un infarto.

Donald Sutherland (20 de junio)

Actor canadiense que destacó por su versatilidad ante las cámaras, lo que le permitió abordar géneros como el terror, la comedia, el humor negro y el drama.

Fue reconocido con un Oscar honorífico en 2017 y seis años atrás, en 2011, obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Famosos que murieron en julio

Shannen Doherty (13 de julio)

Doherty ganó reconocimiento internacional como Brenda Walsh en la icónica serie 'Beverly Hills, 90210', convirtiéndose en un símbolo de la cultura juvenil de la época.

Murió tras una lucha de nueve años contra un cáncer de seno que culminó en metástasis.

Famosos que murieron en agosto

Billy Bean (6 de agosto)

Bean fue conocido por ser apenas el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en declararse homosexual y el tercer atleta de alto nivel en Estados Unidos tras Billie Jean King (Tenis, 1981) y Glenn Burke (MLB, 1995).

Ejerció por muchos años el cargo de Vicepresidente Senior de Diversidad, Equidad e Inclusión dentro del béisbol antes de fallecer por leucemia.

Susan Wojcicki (9 de agosto)

Una de las empresarias más exitosas de los últimos tiempos, Susan Wojcicki, fue CEO de YouTube por casi 10 años, además de haber ejercido como directora de marketing de Google e impulsó políticas para equilibrar la monetización de creadores con la regulación del contenido.

También fue reconocida por su influencia en la tecnología, por abogar por la inclusión de las mujeres en la industria y por amasar una fortuna de más de $730 millones de dólares.

Gena Rowlands (14 de agosto)

Rowlands fue reconocida como una de las últimas Divas de la Época Dorada en Hollywood por su carrera de más de 60 años.

Ganadora de dos Globo de Oro y de dos Premios Emmy, además de un Oscar honorífico en 2015. Falleció luego de batallar por más de cinco años contra el Alzheimer.

Famosos que murieron en septiembre

Paul Harrell (4 de septiembre)

Harrell no era muy famoso pero se viralizó tras anunciar en un video pregrabado y publicado en YouTube su muerte por cáncer de páncreas. A menudo aconsejaba al casi millón y medio de suscriptores que acumulaba en el uso y manejo adecuado de armas de fuego.

Sérgio Mendes (5 de septiembre)

Sergio Mendes cobró relevancia por su destacada carrera como músico, donde permaneció por más de cuatro décadas y dejó clásicos mundiales como 'Magalenha' o su exitosa colaboración junto a Black Eyed Peas en 'Mas Que Nada'. Murió por causas naturales.

James Hollcroft (6 de septiembre)

Días después de ser reportado como desaparecido, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de Hollcroft, recordado por su participación en 'Como Dice El Dicho'. La causa de su muerte no se dio a conocer públicamente.

Alain Delon (8 de septiembre)

Actor francés emblemático, conocido por su carácter de sex symbol mundial y con participaciones en películas como 'El gatopardo' y 'A pleno sol'.

Delon fue una figura central en el cine europeo y disfrutó de su mayor auge durante las décadas de 1960 y 1970.

James Earl Jones (9 de septiembre)

La voz de Jones quedó inmortalizada al darle vida al villano de Star Wars, Darth Vader, con un trabajo que se extendió a otras producciones inolvidables como El Rey León.

Jones, quien también sirvió para el ejército de los Estados Unidos, fue reconocido con un Oscar honorífico que recibió en 2011.

Tito Jackson (15 de septiembre)

Hermano de Michael Jackson y parte de los Jackson como guitarrista, Tito contribuyó a éxitos como 'ABC' y 'I Want You Back'.

Tras la disolución de la banda, continuó su carrera musical, explorando géneros como el blues y lanzando su álbum en solitario Tito Time en 2016.

Juan Brujo (18 de septiembre)

Juan Brujo falleció consecuencia de un ataque cardíaco fulminante que lo tuvo internado en una clínica de Ohio por varios días, pero dejó su legado en el death metal, género donde se mantuvo por más de 20 años con la agrupación Brujería de la que fungió como líder.

Eduardo Xol (20 de septiembre)

Un apuñalamiento del que no se pudo recuperar nos privó de seguir disfrutando del talento de Eduardo, que formó parte del reality show 'Extreme Makeover: Home Edition' y también de producciones dramáticas mexicanas gracias a su rol como actor.

Maggie Smith (27 de septiembre)

Una de las actrices británicas más respetadas y versátiles fue Maggie Smith, con una carrera que abarcó más de siete décadas en teatro, cine y televisión.

Ganadora de dos premios Oscar por 'The Prime of Miss Jean Brodie' y 'California Suite', también es ampliamente conocida por su papel como la profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter, además de la sarcástica Violet Crawley en 'Downton Abbey', que le valió múltiples premios Emmy.

Kris Kirstofferson (28 de septiembre)

Parece difícil destacar en paralelo en la música y la actuación, pero eso fue justo lo que logró Kris al disfrutar de una carrera en la que creó piezas inolvidables en el Country y también sobresalir en el cine con productos como 'A Star Is Born' (1976), actuación con la que recibió un Globo de Oro.

Graduado en literatura en 1958, exmiembro del ejército de Estados Unidos y destacado jugador de rugby y fútbol americano a nivel universitario, parecía que no había nada mal que hiciera el artista.

Dikembe Mutombo (30 de septiembre)

Mutombo es considerado como uno de los extranjeros más importantes que jugó en la NBA, donde dejó su estela al liderar a Houston Rockets a ganar dos títulos consecutivos entre 1994 y 1995.

Parte del éxito del fallecido por cáncer cerebral se debía a la ausencia de Michael Jordan, quien había decidió retirarse del baloncesto.

Pete Rose (30 de septiembre)

El máximo bateador de hits en la historia de las Grandes Ligas con 4.256 imparables, Pete Rose, hubiese tenido un final a su vida en paz si nunca hubiese apostado contra su propio equipo durante los años 80.

Esto marcó su vida y derivó en una suspensión que no solo terminó en su fallido ingreso al Salón de la Fama, sino que además quedó execrado para siempre del Béisbol.

Al día de hoy muchos fanáticos esperan que los méritos deportivos prevalezcan por encima de sus errores en vida.

Famosos que murieron en octubre

Christopher Ciccone (4 de octubre)

Christopher Ciccone fue conocido por su trabajo como asistente y director creativo de su hermana Madonna, aunque en solitario destacó como bailarín, diseñador de interiores y artista. Murió a cauda de cáncer a los 63 años.

Cissy Houston (7 de octubre)

Madre de la también legendaria Whitney Houston, Cissy destacó por su rol como cantante de soul y gospel, lo que la llevó a trabajar como corista de Jimi Hendrix, Elvis Presley o Aretha Franklin hasta 1969, cuando se lanzó como solista y también dejó las giras para centrarse en su matrimonio y en la crianza de sus hijos.

Ganó dos Grammy en 1996 y 1998 gracias a su último disco de estudio.

Liam Payne (16 de octubre)

Una de las muertes más sorpresivas y lamentables del 2024 la protagonizó Liam al caer al vacío desde el tercer piso de un hotel en Argentina a los 31 años.

El inglés destacó por pertenecer al quinteto One Direction y tiempo después de su pausa indefinida debutó como solista con el tema 'Strip That Down' junto a Quavo, con un gran recibimiento de la crítica.

Las investigaciones en el caso que rodean su muerte aún continúan.

Paul Di'Anno (21 de octubre)

Paul Di'Anno fue la voz pionera de la banda de hard rock, Iron Maiden, donde se mantuvo entre 1977 y 1981, para luego emprender una carrera en solitario.

Murió en su residencia en el Reino Unido sin especificarse la causa, aunque ya llevaba un tiempo en silla de ruedas.

Fernando Valenzuela (22 de octubre)

El mexicano Valenzuela, único ganador el mismo año (1981) de los premios al Cy Young y el Novato del Año en la Liga Nacional de las Grandes Ligas, se despidió a los 63 años por una enfermedad hepática no sin antes deleitar por más de 20 años a los fanáticos del béisbol con sus comentarios en el circuito oficial de Los Angeles Dodgers en español.

Tony Todd (27 de octubre)

Todd falleció a los 69 años y se hizo popular gracias a su papel icónico en la película de terror "Candyman".

Sin embargo, su carrera abarcó múltiples géneros, incluyendo ciencia ficción y drama, destacando en series como 'Star Trek: The Next Generation'.

Famosos que murieron en noviembre

Quincy Jones (3 de noviembre)

Productor del álbum más famoso y exitoso (comercialmente hablando) de la historia, 'Thriller' de Michael Jackson, Jones destacó por su trabajo con artistas como Ray Charles, Frank Sinatra y Aretha Franklin y ganó 29 premios Grammy de 80 nominaciones, así como también un Emmy y siete nominaciones a los Oscar

Song Jae Rim (14 de noviembre)

El fallecimiento de Rim a los 39 años fue un balde de agua fría para todos los seguidores de las producciones K-Dramas y los proyectos surcoreanos, en lo que según lo encontrado en su habitación, terminó como suicidio.

Fue reconocido por su participación en 'Embracing The Sun', 'Our Gap Soon' y el reality show 'We Got Married'.

Paul Teal (15 de noviembre)

Paul Teal fue reconocido por participar en películas como 'The Notebook' o en series como The Walking Dead.

Pero además, destacó en los últimos meses por su lucha contra un cáncer neuroendocrino pancreático en etapa 4, que a pesar del grave diagnóstico no lo limitó y continuó trabajando, para completar el rodaje de 'The Hunting Wives' para Starz.

Silvia Pinal (28 de noviembre)

Reconocida como una de las últimas divas del Cine de Oro Mexicano, Silvia disfrutó de una carrera de más de 50 años entre la pequeña y la gran pantalla.

La actriz, también tuvo una faceta política, desempeñándose como diputada y primera dama del estado de Tlaxcala.

Partió a los 94 años por problemas derivados de una infección urinaria.

Famosos que murieron en diciembre

Sandra Reyes (1 de diciembre)

Tras una dura batalla contra cáncer de seno, Sandra, recordada Dra. Paula en la telenovela 'Pedro El Escamoso', murió acompañada de sus familiares en su residencia 1 de diciembre en Cundinamarca, Colombia, donde se había refugiado desde 2020 para darle paso a su nuevo estilo de vida donde se reencontró con el campo.

José de la Torre (6 de diciembre)

El actor español, José de la Torre, reconocido por sus papeles en series exitosas como 'Toy Boy' y 'Vis a Vis', murió el 6 de diciembre luego de batallar contra una dura enfermedad, la cual nunca reveló.

El también modelo se enteró de su situación en junio de 2024, por lo que dedicó sus últimos meses de vida a disfrutar junto a sus seres queridos.

Isak Antic (14 de diciembre)

Una caída de más de 150 metros al vacío durante una excursión en una montaña de Collbató, España, acabó con la vida de Isak, reconocido por ser el multimillonario dueño de la tienda de ropa Mango.

Se estima que su fortuna ascendía a más de $4.500 millones de dólares.

Marisa Paredes (17 de diciembre)

Marisa Paredes, la estrella del cine europeo murió a los 78 años. Paredes deja un gran legado en el cine, el teatro y la televisión. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Paredes se convirtió en un ícono cultural.

Su fallecimiento fue a causa de un fallo cardiaco.

Margalida Castro (19 de diciembre)

La actriz colombiana de 82 años, destacada por su trabajo en producciones como 'El Secretario' y 'Mujeres Asesina', falleció tras enfrentarse a una batalla contra el cáncer, diagnosticada meses antes de su muerte.

Miguel Ángel López Díaz (20 de diciembre)

Miguel Ángel López Díaz, conocido en el mundo de la lucha libre como Rey Misterio, falleció en México a los 66 años.

El luchador inició su carrera el 6 de enero de 1976, día de los Reyes Magos, lo que inspiró su nombre artístico.

Todos los fallecimientos de este 2024 nos recuerdan la fragilidad de la vida y el impacto que estas personalidades tuvieron en nuestras vidas a través de su arte y dedicación.

Aunque su ausencia se siente profundamente, su legado perdurará en las memorias y obras que nos dejaron.