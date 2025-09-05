Uno de los lemas de Pepe Aguilar y sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar es "dejar que la música hable", sobre todo cuando los titulares de los medios y los comentarios en las redes sociales se enfocan en su vida personal. Sin embargo, sus más recientes escándalos han comenzado a filtrarse y a afectar su vida profesional.

Este mes la familia fue duramente criticada por resaltar que Pepe Aguilar ingresó "legalmente" a Estados Unidos, durante un discurso que él mismo dio y que Ángela reiteró, en medio de sus dos conciertos en el Hollywood Bowl. Las redes sociales estallaron con comentarios de que había hecho un ataque indirecto a los indocumentados.

Ahora, ese episodio está amenazando su presentación el 15 de septiembre en Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, en el marco de las celebraciones del Grito de la Independencia mexicana.

A finales de agosto se publicó en la plataforma Change.Org una petición dirigida al gobernador del estado para que se suspenda el espectáculo con los Aguilar. En una semana había acumulado más de 170.000 firmas.

Este es el texto:

Como ciudadanos tapatíos y orgullosos mexicanos, rechazamos la participación de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en el concierto gratuito del 15 de septiembre en Paseo Alcalde, dentro de la ceremonia del Grito de Independencia. 🚨 Razón principal: discursos contra los migrantes

En un momento histórico en el que el mundo enfrenta crisis humanitarias y conflictos sociales derivados de la migración, resulta inaceptable que en una de las fechas más simbólicas para México se dé escenario y recursos públicos a artistas que han despreciado, de manera directa o indirecta, a quienes migran por necesidad. Pepe Aguilar pidió en un concierto en Estados Unidos "hacer las cosas legalmente, sin pretextos", desconociendo la dura realidad de millones de mexicanos indocumentados que enfrentan persecución, explotación y violaciones a sus derechos humanos.

Ángela Aguilar se describió como "mexicoamericana legal", marcando una división dolorosa entre migrantes "legales" e "ilegales", cuando todos compartimos la misma identidad mexicana.

Seguir dándoles foco y contratándolos con dinero del pueblo es confirmar y validar ese discurso que lastima a nuestra gente migrante. ⚠️ Segunda razón: poco ejemplo social y desconexión con el público

Ángela Aguilar ha estado envuelta en polémicas y escándalos que no representan valores positivos ni familiares.

La dinastía Aguilar ha mostrado actitudes elitistas y alejadas del pueblo, olvidando que fue el público —los mismos migrantes a quienes hoy dividen con sus palabras— quienes los hicieron famosos. ✊ Exigencia ciudadana

Pedimos al gobernador Pablo Lemus Navarro y a las autoridades del estado de Jalisco: -Cancelar la presentación de los Aguilar en el Grito de Independencia de Guadalajara.

-Evitar que se usen recursos públicos para promover artistas que discriminan y dividen a la comunidad migrante mexicana y que no son ejemplo de valores positivos para las familias y juventudes.

-Dar prioridad a talentos locales y nacionales que sí representen la unidad, la dignidad y los valores de nuestro pueblo. 👉 Firma esta petición para que como tapatíos dejemos claro que el Grito de Independencia debe ser un acto de unión y respeto a nuestra gente, no un escaparate para discursos que refuerzan la discriminación hacia migrantes mexicanos.

Los comentarios de los firmantes son feroces: "Yo, como imigrante mexicano radicado en usa, firmo esta peticion porque es muy dolorosa la forma en que estas personas se expresan , ya que con su altaneria y prepotencia se autodenominan "legales" o ciudadanos de usa y solo se sienten patriotas mexicanos a conveniencia de ellos ...Cancelenlos porque no nos representan". "Los Aguilar no nos representan! Tomando en cuenta que eso saldrá del erario público queremos ser tomados en cuenta y como orgullosa Jalisciense radicando en el extranjero siempre trato de ser una buena promotora de nuestro estado y país, de nuestras hermosas tradiciones y costumbres, por lo lo cual ellos no me representan ya que ni siquiera se perciben a sí mismos como Mexicanos, el orgullo del patriotismo no es una prenda que te puedes poner y quitar según a tu conveniencia como ellos lo han venido haciendo".

Hasta ahora el gobernador no se ha pronunciado al respecto.