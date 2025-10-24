Este Halloween 2025, los clásicos vuelven a dominar las calles y las redes sociales. Según un estudio de la plataforma de influencersHeepsy, los disfraces más buscados por los estadounidenses son los de Drácula, Harley Quinn y Spider-Man, confirmando que entre vampiros, villanas y superhéroes, el cine sigue marcando tendencia en la noche más tenebrosa del año.

El análisis, basado en millones de búsquedas en línea, revela que Drácula es el disfraz número uno del año, con 1.5 millones de personas buscando cómo transformarse en el conde más famoso del terror. El look clásico, capa, colmillos y sangre ficticia, cuesta 22 dólares aquí y sigue siendo el favorito para quienes quieren mantener viva la esencia del Halloween más tradicional. La popularidad del vampiro demuestra que, a pesar de las nuevas franquicias, lo gótico y elegante nunca pasa de moda.

En segundo lugar se encuentra Harley Quinn, la icónica villana de DC que vuelve a estar en boca de todos gracias a la nueva película Joker: Folie à Deux. Este disfraz acumula 1.3 millones de búsquedas. Coletas rubias, maquillaje rojo y azul, y un mazo gigante componen un look que sigue reinando entre las mujeres jóvenes y los fanáticos del cosplay. La fiebre por la nueva versión del Joker ha convertido a Harley en la antiheroína más deseada del momento y cuesta para una mujer adulta 26.57 aquí.

El tercer puesto lo ocupa Spider-Man, el héroe más popular del universo Marvel y el disfraz más accesible del top 3. Con un precio de 47 dólares aquí, el traje completo, máscara, guantes y lanzatelarañas, sigue siendo el preferido de niños y adultos. Más de 500 mil personas buscaron este año cómo vestirse como el Hombre Araña, que además lidera en popularidad general con más de 54 millones de seguidores en Estados Unidos.

El informe de Heepsy también señala que los estadounidenses gastan más de 4 mil millones de dólares al año en disfraces, siendo los personajes de cine y televisión los más elegidos. Este año, nombres como Batman, Jack Sparrow, Beetlejuice, Wednesday Addams, Poison Ivy y Mario completan la lista de los diez más buscados. La tendencia confirma que las plataformas de streaming y los estrenos recientes influyen directamente en las decisiones de los consumidores cuando llega octubre.

"Las películas y las series siguen dictando lo que usamos en Halloween", explica Tabi Vicuña, fundadora de Heepsy. "Pasamos casi 10 horas semanales frente a una pantalla, y esas historias se convierten en parte de nuestra identidad. Halloween es el momento en que todos queremos ser, por una noche, el personaje con el que más nos identificamos".

De la sofisticación eterna de Drácula, al caos colorido de Harley Quinn y la heroicidad juvenil de Spider-Man, los disfraces de este año reflejan una mezcla perfecta entre nostalgia, cultura pop y poder cinematográfico. Halloween 2025 se perfila como una celebración donde la pantalla grande invade las calles de Estados Unidos, recordándonos que, al final, todos tenemos un personaje favorito esperando para salir del disfraz.