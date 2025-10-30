Los actores Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa no sólo fueron pareja en su momento, sino que también compartieron créditos en la telenovela Amores Verdaderos en 2012. Años después de aquel vínculo profesional y personal, regresan a trabajar juntos en un nuevo proyecto producido por Telemundo.

En esta nueva etapa, Yáñez y De Sousa figuran en el elenco de la serie que lleva por título Lobo, Morir Matando, anunciada por Telemundo como parte de su parrilla de producciones originales. La trama se basa en la novela del escritor F. G. Haghenbeck, y está protagonizada además por Arap Bethke y Fátima Molina.

La serie, que desarrolla su producción en México, con una historia que combina thriller, acción y drama, y en la que Eduardo Yáñez aparece junto a Marjorie de Sousa como parte del reparto estelar de la cadena de televisión en español de Estados Unidos.

Esta no es la segunda vez que trabajan juntos desde que fueron pareja. El regreso anterior en pantalla del actor mexicano y la actriz venezolana ya generó revuelo previo. En 2023, se Yáñez y De Sousa volvieron a colaborar en una telenovela bajo la telenovela de TelevisaUnivision titulada Golpe de Suerte.

Durante entrevistas previas, Marjorie de Sousa mencionó que su relación con Eduardo fue breve pero cordial, afirmando: "Sí, salimos, claro que sí... en ese momento sí pasó algo entre nosotros y salimos". Por su parte, Yáñez bromeó respecto a que "una mujer como esa no se puede detener en un solo lugar".

Para De Sousa, la fotografía de reencontrarse profesionalmente con Yáñez tiene un valor especial: "Siempre fue un honor trabajar con él y cuando me tocó en "Amores Verdaderos" no lo podía creer", reconoció. Univision

Lo que resta por confirmar es el papel exacto que cada uno asumirá en Lobo, Morir Matando, cuándo iniciará su emisión en la señal de Telemundo, y si esta reunificación en pantalla traerá nuevos matices para ambos intérpretes.

Mientras tanto, la industria espera con interés la fecha de estreno, el tráiler y el papel que desempeñará cada personaje. Y sin duda, para el público latino que los sigue desde sus éxitos previos, este reencuentro genera expectativa.