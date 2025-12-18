El rápido auge de Wizz, una aplicación promocionada como un lugar seguro para que los adolescentes conozcan nuevos amigos, ha generado preocupación nacional, ya que algunos informes la vinculan con depredadores sexuales y encuentros arriesgados entre usuarios jóvenes. Pero ¿qué es y cómo sabemos quién está en riesgo?

Wizz es una aplicación disponible para mayores de 13 años, y su formato anima a los usuarios a navegar por los perfiles de forma similar a una app de citas. Su diseño, que incluye fotos y breves biografías, se asemeja al de las plataformas convencionales que conectan a desconocidos por su apariencia e intereses breves. Adolescentes de la ciudad de Nueva York comentaron a The Post que la aplicación se usa a menudo para contactar con gente nueva, incluyendo encuentros en persona.

Una estudiante de 16 años lo describió como "un Tinder para jóvenes", señalando que los mensajes llegan rápidamente una vez creada la cuenta. Dijo que recibió unas 60 notificaciones en su primer día, algunas de ellas con un tono amistoso y otras con contenido sexual. Explicó que los usuarios suelen pedir verse en persona y que muchos perfiles presentan imágenes reveladoras.

Otro adolescente comentó que muchos usuarios también consideran Wizz como una alternativa a Snapchat. La aplicación fomenta la interacción con quienes están activos, lo que acelera la llegada de los mensajes. A finales de 2023, Wizz contaba con 16 millones de usuarios en todo el mundo.

Medidas de seguridad y cómo se están eludiendo

Wizz requiere que cada usuario proporcione su fecha de nacimiento junto con una verificación biométrica de edad mediante un escaneo facial. Su empresa matriz afirma que estas comprobaciones ayudan a confirmar la autenticidad de los usuarios y que la información de su perfil coincide con su apariencia. La empresa también afirma que las cuentas se filtran para garantizar que los adolescentes interactúen con personas de su mismo rango de edad.

A pesar de estas medidas, los depredadores han logrado burlar el sistema. En Florida , la policía arrestó a un hombre de 20 años en 2024 tras contactar a una niña de 14 años en Wizz, afirmando tener 16. En Washington, un hombre de 23 años fue acusado de violación tras encontrarse con una niña de 12 años que creía tener 15.

Un infante de marina de 19 años en Hawái fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 11 años que conoció a través de la aplicación. En otro caso, un hombre de 27 años en Chicago fue acusado de agredir a varias adolescentes tras hacerse pasar por un adolescente. Estos incidentes ilustran cómo los adultos pueden falsificar sus datos para acceder a usuarios más jóvenes.

Preocupaciones de los expertos en seguridad

Stephen Balkam, fundador del Instituto de Seguridad Familiar en Línea, probó la aplicación intentando registrarse como un joven de 15 años. Afirmó que su foto fue marcada para revisión humana, pero aun así, la cuenta fue aprobada en cinco minutos antes de ser eliminada posteriormente. Balkam afirmó que esto demuestra cómo los adultos pueden eludir las verificaciones iniciales el tiempo suficiente para contactar a menores.

En respuesta, el director ejecutivo de Wizz, Thomas Donninger, afirmó que la aplicación eliminó la cuenta de prueba en 84 segundos y argumentó que su sistema de verificación funcionaba correctamente. Añadió que la empresa utiliza tecnología de Yoti para la verificación de edad y destacó las actualizaciones constantes de sus medidas de seguridad. Wizz afirmó que colabora con grupos de protección infantil y especialistas en seguridad en línea para mejorar la plataforma.

La psicóloga Jean Twenge afirmó que los adolescentes suelen buscar maneras de acceder a plataformas diseñadas para usuarios mayores, y que este comportamiento aumenta su exposición al riesgo. Añadió que muchos no tienen la madurez suficiente para interactuar con desconocidos en línea al estilo adulto. Twenge indicó que, idealmente, los adolescentes deberían evitar los teléfonos inteligentes hasta al menos los 16 o 17 años debido a las vulnerabilidades asociadas con aplicaciones como Wizz.

Eliminación de la App Store y estado actual

La aplicación fue retirada temporalmente de la App Store y Google Play tras la preocupación por posibles riesgos de sextorsión. Desde entonces, ha sido restablecida y cuenta con más de un millón de descargas solo en Google Play. Wizz afirma que la plataforma sigue siendo para usuarios mayores de 13 años, a pesar de estar indicada como para mayores de 12 años en la tienda de Apple.

El portavoz de Wizz afirmó que la compañía está comprometida con la seguridad de los adolescentes y destacó la presencia de moderación con IA, herramientas de verificación y supervisión humana. Añadió que el objetivo principal de la aplicación es ofrecer a los adolescentes un espacio seguro para forjar amistades.

Lo que los padres necesitan saber ahora

Los adolescentes informan que la aplicación es ampliamente utilizada, sobre todo en Nueva York, y que muchos compañeros mantienen perfiles activos. Afirman que el marketing amigable y honesto de la plataforma no se corresponde con su uso en la práctica. Los expertos en seguridad recomiendan que los padres sean plenamente conscientes del funcionamiento de Wizz y de los riesgos que conlleva conocer a desconocidos en línea a sus hijos adolescentes .