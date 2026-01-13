Las nominaciones a la 38.ª edición de Premio Lo Nuestro llegan con una imagen familiar en la cima de las nominaciones. Bad Bunny, Rauw Alejandro, Myke Towers y Carin León lideran la lista con 10 nominaciones cada uno-

El empate confirma el continuo dominio de las superestrellas masculinas puertorriqueñas en las categorías más influyentes de los premios y consolida a León como el hombre líder de la música mexicana.

Los tres artistas aparecen repetidamente en los campos generales que tradicionalmente definen el prestigio en Premio Lo Nuestro. Los tres están nominados a Artista del Año, mientras que Bad Bunny y Rauw Alejandro también se aseguran un puesto en Álbum del Año. Myke Towers se une a ellos en la cima gracias a una gran concentración de nominaciones urbanas que subrayan su consistencia dentro del género, en lugar de su alcance multidisciplinar.

Las nominaciones de Carin León muestran la amplia gama de géneros con los que le gusta jugar, desde lo urbano hasta lo mexicano y lo country.

Entre los álbumes, el reconocimiento está más fragmentado de lo que sugieren las cifras principales. "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny y "Cosa Nuestra " de Rauw Alejandro están nominados a Álbum del Año, pero ninguno domina las categorías numéricamente. Los proyectos discográficos más reconocidos son "Island Boyz" de Myke Towers y "Palabra de To's (Seca)" de Carín León, cada uno con dos nominaciones en categorías generales y específicas de género, la cifra más alta para un álbum este año.

En cuanto a la música, una canción destaca por encima de las demás en cuanto a reconocimiento. DTMF de Bad Bunny es la canción más nominada a los Premios Lo Nuestro 2026, figurando en las categorías de Canción del Año, Canción Urbana del Año y Canción Pop Urbano del Año. Ninguna otra canción aparece en las tres categorías, lo que la convierte en la canción más citada en las nominaciones.

Más allá del empate en los titulares, se destacan otros patrones. La música mexicana continúa su auge, con artistas como Carín León, Fuerza Regida y Xavi apareciendo repetidamente en categorías generales y específicas de género, lo que confirma la expansión del género más allá de las fronteras regionales. El pop sigue estando impulsado por las estrellas más que por las canciones, con nombres conocidos como Alejandro Sanz, Sebastián Yatra y Aitana liderando las nominaciones. Las categorías tropicales se apoyan en gran medida en artistas tradicionales, lo que refuerza la dinámica del género de respeto por la tradición en lugar de la experimentación.

Si bien los artistas masculinos dominan las cifras principales, las nominaciones también revelan un desequilibrio persistente en el reconocimiento de las mujeres en los primeros puestos. Las artistas femeninas están presentes en las categorías de Canción del Año y Género, pero su representación disminuye notablemente en Artista del Año y Álbum del Año. Karol G y Shakira se mantienen entre las pocas mujeres que compiten de forma constante en las categorías generales, lo que pone de relieve lo difícil que sigue siendo para las artistas femeninas convertir su impulso en un dominio sostenido durante la temporada de premios.

Las categorías tropicales ofrecen un panorama ligeramente diferente, priorizando el legado y el atractivo intergeneracional. Raíces de Gloria Estefan lidera una de las listas tropicales más sólidas, con Estefan nominada a Artista Tropical del Año, Canción Tropical del Año y Álbum Tropical del Año. Por su parte, Desde Hoy de Natti Natasha destaca como la canción de origen tropical más reconocida, figurando tanto en la categoría de Canción Tropical del Año como en la de Canción del Año.

Las tendencias de género también se reflejan claramente en toda la lista. El género urbano sigue impulsando el volumen y la visibilidad, el pop se mantiene anclado en nombres consagrados en lugar de discos rompedores, y la música mexicana mantiene su rápida expansión, con artistas como Carín León, Fuerza Regida y Xavi participando en múltiples categorías. El resultado es una lista de nominaciones que refleja la realidad actual del mercado en lugar de intentar reequilibrarla.

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el 19 de febrero desde el Kaseya Center de Miami, pocos días después de la histórica actuación de Bad Bunny en el Super Bowl. La gala se transmitirá por Univisión, UNIMÁS y Galavisión, y estará disponible en streaming a través de ViX en gran parte de Latinoamérica. La votación de los fans estará abierta hasta el 26 de enero, combinando la participación de la audiencia con la difusión y las métricas de rendimiento para determinar a los ganadores.

A medida que se acerca la noche de premios, los datos apuntan a una conclusión clara. Los nombres más destacados del año mantienen un firme control en las categorías más prestigiosas, mientras que las mujeres siguen enfrentándose a mayores obstáculos para traducir su impacto cultural en un reconocimiento de alto nivel. Que este equilibrio cambie en futuras ediciones podría depender menos de la visibilidad y más de cómo se mide y recompensa el éxito.