El YouTuber MrBeast es uno de los creadores de contenido más populares de la plataforma. Sus videos presumen de una alta producción y a menudo involucran a personas que participan en retos para ganar premios en efectivo. Sin embargo, ha revelado que no tiene mucho dinero en su cuenta bancaria a pesar de su alto patrimonio.

En declaraciones al Wall Street Journal, MrBeast, cuyo verdadero nombre es Jimmy Donaldson, reveló cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria. Contrariamente a lo que se estima en su patrimonio neto, Donaldson admitió que no tiene mucho dinero. Donaldson afirmó tener tan poco dinero que ha recurrido a préstamos.

Lo que dice MrBeast sobre sus finanzas

El youtuber añadió que le resulta "gracioso" que se hable de sus finanzas personales, "porque nadie se cree nada", afirma. Donaldson añadió que todos a su alrededor tendrían más dinero que él. Añadió que, sin incluir el valor patrimonial de su empresa, MrBeast no tendría suficiente dinero para comer en McDonald's.

"Me despierto y simplemente trabajo... Estoy tan ocupado trabajando que ni siquiera pienso en mi cuenta bancaria", dijo Donaldson. "Estoy totalmente concentrado en hacer los mejores videos posibles y en hacer crecer el negocio al máximo". A pesar de su alto patrimonio neto, MrBeast enfatizó que actualmente tiene un saldo negativo.

El imperio detrás de la cuenta bancaria vacía

La revelación de MrBeast contrasta marcadamente con su estatus como uno de los YouTubers más populares. Gracias a la creación de contenido y a acuerdos de patrocinio, MrBeast tiene un patrimonio neto estimado de 1.940 millones de libras (2.600 millones de dólares), según Fortune . Sus ganancias anuales declaradas alcanzaron los 62,77 millones de libras (84 millones de dólares) entre abril de 2024 y abril de 2025, según Forbes.

Además de un canal de YouTube con 460 millones de suscriptores, MrBeast también tiene su propia cadena de restaurantes, MrBeast Burger, que se volvió viral, así como una marca de chocolate y una línea de productos estilo Lunchables. MrBeast también tiene una serie actualmente en streaming en Amazon Prime, cuya segunda temporada se estrenó recientemente. En total, MrBeast ha amasado un imperio mediático valorado en 3.730 millones de libras (5.000 millones de dólares).

A dónde va el dinero

En cuanto al destino de su dinero, MrBeast ya ha declarado que lo reinvierte en sus negocios. En respuesta a una publicación que lo nombraba como el único multimillonario menor de 30 años cuya fortuna no fue heredada, abordó el asunto directamente.

"Personalmente, tengo muy poco dinero porque reinvierto en todo (creo que este año gastaremos 250 millones en contenido)", dijo Donaldson en una publicación en X. "Irónicamente, le estoy pidiendo prestado dinero a mi madre para pagar mi próxima boda. Pero claro, en teoría, los negocios que tengo valen mucho".

Acuerdo comercial del Super Bowl

Recientemente, MrBeast anunció un acuerdo comercial con SalesForce justo a tiempo para el próximo Super Bowl . En un video, MrBeast comentó que, tras varios mensajes públicos con el director ejecutivo de Salesforce, recibió luz verde para desarrollar un anuncio para la empresa de software.

MrBeast ya había compartido que llevaba años pensando en una idea increíble para un anuncio del Super Bowl y que solo esperaba que una marca se pusiera en contacto con él. Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, se puso en contacto con él, y el youtuber acudió a la sede de la compañía para presentarle la propuesta.