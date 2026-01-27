La actriz y directora de Hollywood Kristen Stewart ha sugerido que podría trasladar su carrera cinematográfica a Europa, citando lo que describió como el impacto "aterrador" de los aranceles propuestos a la industria cinematográfica bajo la presidencia de Donald Trump y las dificultades de trabajar con libertad en el actual panorama cinematográfico estadounidense. Stewart hizo estos comentarios mientras promociona su ópera prima como directora, aclamada por la crítica, "La Cronología del Agua" .

Stewart, de 35 años, ha hablado abiertamente sobre las presiones que enfrentan los cineastas en Estados Unidos, incluyendo tensiones políticas y restricciones de la industria que, según ella, podrían sofocar la creatividad. Su decisión de rodar La Cronología del Agua en Letonia pone de relieve el creciente atractivo de los entornos de producción europeos para directores que buscan tanto libertad artística como apoyo económico.

Por qué Stewart afirma que hacer cine en Estados Unidos ahora parece "imposible"

La actriz de 35 años, conocida internacionalmente por su papel en la franquicia Crepúsculo , dijo que "probablemente no podría" permanecer en Estados Unidos mientras Trump ocupe la Casa Blanca , aunque enfatizó que "no quiere renunciar por completo" a su tierra natal.

El cambio de Stewart hacia la dirección coincidió con su experiencia en el montaje de The Chronology of Water , una adaptación cinematográfica de las memorias de Lidia Yuknavitch sobre el abuso, la adicción y la supervivencia que disfrutó de una cálida recepción tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes de 2025.

Al explicar sus decisiones de producción, dijo que el drama "habría sido imposible de hacer en Estados Unidos", y señaló que filmó el largometraje en Letonia, una decisión influenciada por consideraciones tanto financieras como creativas.

Stewart también condenó la obstrucción percibida en el ambiente creativo de Hollywood , diciendo al periódico que su deseo es "hacer películas en Europa y luego metérselas por la garganta del pueblo estadounidense", un comentario que subraya su frustración con el clima actual.

La amenaza de un arancel del 100 % que podría trastocar la producción cinematográfica mundial

Los comentarios de Stewart se cruzan con las controvertidas propuestas de política económica del presidente Donald Trump, quien ha buscado imponer un arancel del 100 por ciento a las películas producidas fuera de Estados Unidos, una medida que ha presentado como una defensa de la industria estadounidense y la seguridad nacional.

El argumento de Trump se centra en preservar la producción nacional y contrarrestar lo que, según él, son incentivos ofrecidos por otros países que atraen la inversión de Hollywood al extranjero. Sin embargo, los críticos argumentan que dichos aranceles podrían ser perjudiciales o poco prácticos, dada la naturaleza globalizada de la producción cinematográfica actual.

Stewart calificó la posible política como "aterradora" para la industria, sugiriendo que el intercambio creativo y la colaboración internacional —desde hace mucho tiempo una columna vertebral del cine contemporáneo— podrían verse en peligro si se aplicaran dichas medidas.

Los observadores de la industria señalan que Hollywood a menudo depende de la producción extranjera para todo, desde rodajes en exteriores hasta incentivos fiscales, y los aranceles podrían tener efectos colaterales en el empleo, la financiación y el alcance de la audiencia, una preocupación que se repite en todas las comunidades creativas.

Por qué Europa se está convirtiendo en una apuesta más segura para los directores independientes

Los ecosistemas cinematográficos europeos, respaldados por una red de tratados de coproducción, incentivos fiscales y subvenciones regionales, han atraído cada vez más a cineastas que buscan libertad creativa y financiación sostenible. Este entorno contrasta con la percepción de un sistema estadounidense cada vez más restrictivo, según Stewart y otros profesionales de la industria.

De hecho, la propia experiencia de Stewart filmando en el extranjero refleja una tendencia más amplia de directores y productores que aprovechan las estructuras de apoyo internacionales para realizar obras que pueden tener dificultades para encontrar respaldo en el mercado reacio al riesgo de Hollywood.

Sus comentarios se producen en medio de conversaciones más amplias de la industria sobre el tratamiento de las mujeres en el cine, y Stewart señala que su transición de la actuación a la dirección le ha traído nuevo respeto y autonomía, un sentimiento que articuló en una entrevista separada.

Las señales de advertencia de Stewart para el futuro de Hollywood

La crítica sincera de Stewart destaca la intersección de la política, la economía y la expresión artística en un momento crucial para el cine global. Si bien mantiene la apertura a proyectos en Estados Unidos, su énfasis en el cine europeo subraya la preocupación por la capacidad creativa en una era de polarización política y propuestas proteccionistas.

No es seguro que su postura anime a otras figuras de la industria a reconsiderar sus bases profesionales, pero refleja la ansiedad constante entre los artistas sobre la sostenibilidad y la apertura de la industria cinematográfica estadounidense en medio de una política cultural cambiante.

La evolución de la carrera de Stewart —de actor convencional de Hollywood a director con visión internacional— puede indicar un realineamiento más amplio en dónde y cómo los narradores eligen hacer su trabajo, especialmente si persisten las presiones políticas y económicas.