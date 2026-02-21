Austin Butler firmó para interpretar a la leyenda del ciclismo caído en desgracia Lance Armstrong en una nueva película biográfica que será dirigida por el cineasta ganador del Oscar por "Conclave", Edward Berger, y el paquete ahora desató una acalorada guerra de ofertas entre los principales estudios y plataformas de streaming.

El proyecto, aún sin título, se presenta en Hollywood como un proyecto de alto perfil liderado por Butler, quien se dio a conocer interpretando a Elvis Presley en el drama musical "Elvis" de Baz Luhrmann de 2022. Berger, ganador de un Óscar por Sin novedad en el frente y posteriormente director del thriller sobre el Vaticano "Cónclave", supervisará la película, que se describe como una ambiciosa mirada al ascenso, la caída y el impacto duradero de Armstrong en el ciclismo.

Los productores han conseguido los derechos oficiales de la historia de Armstrong, lo que marca la primera vez que una película sobre él avanzará con su total cooperación, aunque no se espera que reciba un crédito como productor, según Deadline.

El guion está a cargo de Zach Baylin, el guionista nominado al Oscar por "El Rey Ricardo", lo que añade un nuevo historial de premios al proyecto. El veterano productor Scott Stuber, exdirector de la división cinematográfica de Netflix y ahora con un acuerdo exclusivo con United Artists de Amazon, produce junto a Nick Nesbit y Berger, mientras que Baylin, Josh Glick y Zac Frognowski serán los productores ejecutivos.

Debido a que el desarrollo de la película de Armstrong comenzó antes del acuerdo de Stuber con United Artists, el paquete se está promocionando activamente en toda la industria en lugar de llegar automáticamente a Amazon MGM Studios, lo que alimenta ofertas competitivas de múltiples compradores.

La historia de Armstrong ofrece una dramática mezcla de triunfo y escándalo que ha atraído a cineastas desde hace tiempo. Nacido en Texas, se convirtió en una figura clave del ciclismo profesional, tras recuperarse de un diagnóstico de cáncer testicular potencialmente mortal a finales de los 90 para ganar el Tour de Francia siete veces consecutivas y liderar la campaña benéfica Livestrong, de gran visibilidad.

Esas victorias y su imagen de superviviente de cáncer le convirtieron en uno de los deportistas más famosos del mundo, con patrocinios, apariciones en los medios e incluso cameos en películas.

Ese legado se derrumbó después de que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USAADA) concluyera en 2012 que Armstrong había consumido sustancias para mejorar el rendimiento y dirigido un sofisticado programa de dopaje, lo que le valió una suspensión de por vida y la pérdida de sus títulos del Tour. Posteriormente, admitió públicamente el dopaje sanguíneo, una confesión que consolidó su caída y cambió la percepción de muchos aficionados y directivos sobre toda una era del ciclismo.

Se espera que la nueva película explore tanto su regreso inspirador como el engaño que le siguió, y personas con información privilegiada comparan el tono planificado con los dramas deportivos de alta energía y los estudios de personajes moralmente complejos como "Toro salvaje" y "El lobo de Wall Street".

La vida de Armstrong ya ha sido retratada en la pantalla anteriormente, especialmente en el drama de 2015 "The Program", en el que Ben Foster interpretó al ciclista sin la participación de Armstrong, pero esa película atrajo atención limitada.

Con Butler como director, Berger como director y un tema que ofrece un acceso sin precedentes, la próxima película biográfica se posiciona como el análisis cinematográfico más completo hasta la fecha de la controvertida carrera de Armstrong. Aún no se han anunciado el título, la fecha de inicio de la producción ni el plan de estreno.