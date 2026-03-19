TelevisaUnivision trae de vuelta Univision a Puerto Rico, restableciendo la transmisión directa de la principal cadena en español en la isla a partir del lunes 23 de marzo. La compañía informó que su programación se transmitirá por WSTE Canal 7, brindando a los televidentes de todo Puerto Rico acceso a la programación de entretenimiento, deportes y noticias de Univision.

La medida marca un regreso significativo para una marca que, si bien nunca estuvo completamente ausente en Puerto Rico, perdió su principal identidad de transmisión local allí hace varios años. Bajo el nuevo acuerdo, los televidentes de Puerto Rico podrán volver a ver programas como Despierta América , Siéntese Quién Pueda, Desiguales, El Gordo y La Flaca y Primer Impacto, junto con formatos de entretenimiento como Juego de Voces, ¿Quién Caerá? y Código de Investigación. TelevisaUnivision también dijo que la programación incluirá programación de noticias de N+ Univision, incluyendo Noticiero Univision y Esta Semana con Ilia Calderón y Enrique Acevedo.

Para Puerto Rico, el regreso es significativo porque la presencia principal de Univision en la isla terminó a principios de 2021, cuando WLII, conocida durante mucho tiempo como Univision Puerto Rico, dejó de operar bajo esa marca y resurgió como TeleOnce. Esta transición se produjo tras el anuncio de Univision en agosto de 2020 de que vendería WLII-DT en Caguas-San Juan, junto con sus repetidoras WOLE-DT en Aguadilla y WSUR-DT en Ponce, a Liberman Media Group. La compañía declaró entonces que conservaría WSTE-DT, conocida como TeleIsla Canal 7, así como sus propiedades de radio.

La venta no se describió como el cierre de Univision en Puerto Rico, pero sí puso fin al papel que la cadena desempeñó durante mucho tiempo como la principal emisora de WLII. Univision afirmó que la desinversión formaba parte de una transacción más amplia vinculada a la reestructuración de la propiedad de la empresa, y se esperaba que la venta de la estación se concretara junto con el cambio de control que involucra a ForgeLight y Searchlight Capital Partners. En la práctica, esto significó que Univision se desvinculó de las estaciones que habían servido como su plataforma televisiva central en la isla.

Tras la venta, Liberman continuó operando las estaciones y revivió la marca TeleOnce. Durante un tiempo, TeleOnce aún transmitió una combinación de producciones locales y programación de TelevisaUnivision mediante un acuerdo de afiliación. Pero esa etapa también llegó a su fin. TVboricuaUSA informó que la afiliación entre Liberman Media Group y TelevisaUnivision expiró en diciembre de 2025, lo que provocó importantes cambios en la programación de TeleOnce de cara a 2026.

Ese cambio parece haber allanado el camino para que TelevisaUnivision utilice la estación que conservó, WSTE Canal 7, como la nueva sede directa de la programación de Univision en Puerto Rico.

Según informaron los medios locales, tras la finalización de la afiliación, TelevisaUnivision comenzó a utilizar WSTE para transmitir la programación originaria de Univision y UniMás en Estados Unidos, incluidos los programas en directo producidos en la sede nacional de Miami.

El último anuncio de la compañía indica que la estrategia se está formalizando bajo la marca Univision. Además, fortalece el alcance de TelevisaUnivision en un mercado de casi 3.2 millones de hispanohablantes, al tiempo que reconecta al público puertorriqueño con eventos en vivo de gran relevancia como el Premio Lo Nuestro, los Premios Juventud y los Latin Grammy, elementos centrales de la identidad de la cadena en español en Estados Unidos.