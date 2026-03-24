La conductora y periodista estadounidense Savannah Guthrie planea regresar al programa Today de NBC después de las vacaciones de primavera de sus hijos, después de más de un mes de ausencia provocado por el trágico secuestro de su mamá Nancy Guthrie.

Según fuentes consultadas por Page Six, la presentadora de 54 años podría volver a su puesto a mediados de abril. Las clases en las escuelas de la ciudad de Nueva York se reanudan el 10 de abril.

Guthrie lleva sin aparecer en antena desde el 30 de enero, cuando su madre de 84 años, fue reportada como desaparecida de su casa en Tucson, Arizona, dos días después, en lo que los investigadores han calificado como un presunto secuestro.

Según fuentes cercanas, los planes aún no están definidos y podrían cambiar dependiendo del avance de la investigación sobre la desaparición de su madre. Guthrie desea pasar tiempo con su esposo, Michael Feldman, y sus hijos, Vale, de 11 años, y Charley, de 9, antes de regresar al estudio.

Una fuente cercana al programa desmintió la información sobre el calendario. "No hay ningún anuncio sobre la fecha de regreso de Savannah, y Hoda seguirá sustituyéndola", declaró la fuente a Page Six.

La ex copresentadora Hoda Kotb, de 61 años, retomó la conducción del programa a partir del 6 de febrero. Tiene una agenda muy apretada con el lanzamiento de su aplicación Joy 101, aunque fuentes cercanas a la producción recalcaron que sus compromisos no están afectando el regreso de Guthrie. Otros presentadores pueden ocupar su lugar si es necesario.

"No sé cómo volver, pero tampoco sé cómo no hacerlo".

Guthrie visitó el estudio 1A de Today en el Rockefeller Center el 5 de marzo . Era la primera vez que entraba al edificio desde que su madre desapareció.

"Tengo toda la intención de volver", les dijo Guthrie a sus colegas durante la visita, que no fue grabada, según una fuente presente. "No sé cómo volver, pero tampoco sé cómo no hacerlo. Ustedes son mi familia. Y me gustaría intentarlo".

Un portavoz de NBC News confirmó la visita y dijo que Guthrie "planea regresar al programa en directo", pero que "en este momento está centrada en apoyar a su familia y trabajar para ayudar a que Nancy vuelva a casa".

Agradeció a sus colegas por "preocuparse por mi madre tanto como yo" y les dijo: "Quería que supieran que sigo en pie, que sigo teniendo esperanza y que sigo siendo yo misma. Y no sé qué versión de mí misma será, pero lo será".

La copresentadora Jenna Bush Hager contuvo las lágrimas en directo después del programa. Dijo que Guthrie "abrazó a todos y cada uno de los presentes" y que "era muy querido aquí".

La desaparición de Nancy Guthrie ya lleva ocho semanas.

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero . Su yerno, Tommaso Cioni, la dejó en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson, después de una cena familiar, aproximadamente a las 9:50 p. m.

Su marcapasos dejó de sincronizarse con su teléfono a las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero. No se presentó a la transmisión en directo de la iglesia programada para esa mañana, y su familia denunció su desaparición poco después del mediodía.

El FBI recuperó imágenes de la cámara del timbre que muestran a un individuo enmascarado y armado frente a la residencia. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró que los investigadores creen que Nancy fue víctima de un delito premeditado. No se ha identificado públicamente a ningún sospechoso ni se han realizado arrestos.

La familia Guthrie ofrece un millón de dólares (775.000 libras esterlinas) por información que conduzca al paradero de Nancy. El FBI, por su parte, ofrece una recompensa de 50.000 dólares (39.000 libras esterlinas). Las autoridades afirman haber recibido más de 1.500 pistas, pero no se han revelado avances significativos.

Guthrie renunció a ser la anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán 2026 debido a la crisis. Kotb también se retiró de los Juegos en señal de solidaridad.

El 22 de marzo, la familia emitió un nuevo comunicado a través de la filial de NBC, KVOA, en Tucson, instando a los residentes a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los mensajes de texto y las notas personales del 31 y el 11 de enero. Los investigadores no han explicado públicamente la importancia de la fecha anterior.

"Ningún detalle es insignificante", dijo la familia. "Podría ser la clave".

Guthrie ha sido copresentadora de Today desde 2012.