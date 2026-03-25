La comediante Chelsea Handler afirma que la mansión de Los Ángeles que compró a Robert F. Kennedy Jr. y Cheryl Hines resultó ser una propiedad "tóxica" e inhabitable, lo que ha desatado una nueva controversia en torno a la venta multimillonaria.

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Handler afirmó que la casa de Brentwood, que compró en octubre de 2021 por 5,9 millones de dólares, tenía problemas tan graves que no pudo mudarse durante años.

En su podcast, dijo: "Todavía no he vivido en esta casa. Así de mal estaba".

Según THR , añadió que los ingenieros le advirtieron: "Esta casa es el entorno más tóxico. No puedes vivir aquí durante al menos dos años".

Según Handler, los problemas solo se descubrieron cuando su equipo empezó a abrir paredes durante las reformas. Afirmó que compró la propiedad a través de un fideicomiso privado y que al principio desconocía quién era el propietario.

Fue solo después de recibir una nota manuscrita de Hines que se dio cuenta de quiénes eran los vendedores. "Háganos saber si podemos hacer algo", decía la nota, a lo que Handler respondió con ironía: "¿Qué tal una fundación?".

Handler también bromeó públicamente sobre la situación, diciendo que podría tener clamidia, sarampión y herpes por vivir en una casa que perteneció a Kennedy. A pesar del humor, insistió en que los problemas eran graves y costosos, describiendo la casa como un desastre.

Chelsea Handler Reveals She Finally Moved Into 'Toxic' House She Bought from RFK Jr. 'Yesterday' https://t.co/9XLvbkji9q — People (@people) March 18, 2026

Aumentan las críticas hacia Chelsea Handler

Sin embargo, fuentes cercanas a la operación refutaron las afirmaciones de Handler. Una fuente interna indicó que, en última instancia, era su responsabilidad, junto con la de su inspector, identificar cualquier problema antes de completar la compra.

"Ella tomó la decisión de comprar una casa de 6 millones de dólares", dijo la fuente, cuestionando por qué surgieron preocupaciones años después, según informó PageSix .

La misma fuente añadió que la casa es antigua y que muchos problemas solo se hicieron evidentes durante las reformas importantes. También negaron que Kennedy y Hines vendieran a sabiendas una propiedad problemática, describiendo la nota de Hines como un simple gesto de amabilidad.

El experto inmobiliario Rick Tyberg explicó que las inspecciones de viviendas estándar son solo un punto de partida. Señaló que los compradores a menudo necesitan especialistas para detectar problemas más profundos como moho, problemas de drenaje o daños estructurales, que pueden resultar costosos si no se detectan a tiempo.

A pesar de la disputa, el valor de la propiedad ha aumentado, y ahora se estima en alrededor de 8 millones de dólares.

Handler confirmó recientemente que finalmente se mudó a la casa después de años de reparaciones, y dijo: "Hubo muchos problemas... pero ya me mudé".