Miley Cyrus apareció en el especial del 20 aniversario de Hannah Montana, pero está en boca de todos por un motivo completamente diferente. La cantante calificó de "escalofriante" a la podcaster de presentador de Call Her Daddy, Alex Cooper, por supuestamente mudarse a la casa de al lado como un superfan. Internet no ha parado de hablar al respecto.

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Cooper, fan de Cyrus, también produjo y presentó el especial del 20.º aniversario de Hannah Montana. Cyrus bromeó diciendo que solo le permitió presentarlo porque no tenía otra opción. Estos comentarios dividieron a los fans: algunos se ofendieron, mientras que otros insistieron en que su ídolo simplemente estaba bromeando.

🔥🚨BREAKING: Miley Cyrus revealed Alex Cooper from “Call Her Daddy” made her uncomfortable, is creepy and moved next to her because she is a super fan of Cyrus:



Cyrus: ‘Alex being a superfan, kinda creepy, she’s also my neighbor which is also creepy. She got money and then she… pic.twitter.com/mnEgU7exwO — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2026

Los fans defienden la broma.

"Esto es claramente una broma, y por supuesto, los amargados trolls de internet necesitan generar drama por cualquier cosa para conseguir interacción", escribió un fan. Otro añadió: "Un superfan espeluznante que se mudó al lado tras hacerse rico es el colmo de las bromas entre famosos; no es una acusación seria. Alex lleva años obsesionado con la serie, incluso se hizo un tatuaje. Esto es solo drama de vecinos ricos con un toque de nostalgia. Internet convierte las bromas inocentes en acoso, por eso no podemos tener reencuentros agradables".

Otros se mostraron más escépticos. "Eso suena demasiado descabellado para ser verdad. Probablemente sacado de contexto o falso", escribió una persona.

"Esto es claramente una broma, y por supuesto, los miserables trolls de internet necesitan generar drama a partir de cualquier cosa para conseguir interacciones", escribió un fan.

This is clearly a joke and of course the miserable trolls of the internet need to generate drama from anything for interactions. — The Audacity of Society (@TheAudacity_26) March 24, 2026

Creepy superfan who moved next door after getting rich" is peak celebrity banter — not a serious accusation. Alex has been openly obsessed with the show for years (even got a tattoo). This is just rich people neighbor drama with extra nostalgia. Internet turning lighthearted… — DailyCA MCQs (@DailyCA_MCQs) March 24, 2026

That sounds way too wild to be real probably taken out of context or fake — CryptoAtlasCs5 (@wd6_nedal) March 24, 2026

Miley Cyrus revela la "extraña" cercanía de su vivienda con Alex Cooper.

En uno de los segmentos del especial de aniversario, Cyrus reveló que fue ella quien primero contactó a Cooper para proponerle participar en el programa. Cooper aceptó de inmediato, y Cyrus bromeó diciendo que, como vivían a pocos pasos el uno del otro, simplemente fue a su casa para formalizar el acuerdo de presentación.

Cyrus también comentó que le resultaba extraño que Cooper actuara como si no supiera que eran vecinas, sobre todo teniendo en cuenta que Cyrus había aparecido en 'Call Her Daddy' en 2020, en una entrevista grabada en su propio jardín. Antes del especial, Cooper habló con Variety sobre su entusiasmo por el proyecto, describiéndolo como parte de los planes de su compañía para incursionar en la producción. Para Cooper, el proyecto era claramente un hito personal; durante años ha hablado abiertamente de lo mucho que significó para ella la serie original, llegando incluso a tatuarse a Hannah Montana. A pesar de ser una fan declarada, Cooper siempre ha mantenido el respeto hacia Cyrus.

Reencuentros en el especial de aniversario

Más allá del momento con Cooper, los fans de Hannah Montana se emocionaron al ver a Cyrus retomar su papel. El especial de aniversario reunió a varios invitados importantes para la serie original. En particular, Cyrus se reencontró en pantalla con su padre, Billy Ray Cyrus, con quien no tenía relación, cuyo papel como su padre en Hannah Montana fue, como la propia Cyrus señaló, una parte fundamental de la serie.

En el especial también participaron la madre de Cyrus, Tish Cyrus, y la también estrella Selena Gomez.