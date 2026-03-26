Dwayne Johnson ofrece a los fans una mirada entre bastidores de lo que se necesitó para dar vida a Maui en la nueva versión de acción real de Moana de Disney, después de las intensas reacciones que desató el tráiler.

El actor compartió que transformarse en el querido semidiós requirió prótesis pesadas, una peluca grande y un traje voluminoso, lo que supuso un peso adicional de 40 libras.

"El reto que no anticipé fueron las prótesis, el cabello y luego el cuerpo", dijo Johnson a Entertainment Weekly .

"Eso supone 40 libras más de peso para ti". Añadió que actuar cargando con ese peso extra le obligó a ajustar la forma en que expresaba sus emociones ante la cámara, según informó Deadline .

"Hay una libertad al actuar, ya sea como actor o cantante. Así que fue todo un reto aprender a expresar mis emociones a través de los 18 kilos de prótesis, pelo y prótesis corporales que llevaba encima."

Dwayne Johnson as Maui in the live-action ‘Moana.’ Out July 10th.



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Dwayne Johnson comparte una experiencia agotadora.

El director Thomas Kail explicó el motivo de la elaborada peluca de Maui, que pesaba siete libras en seco e incluso más cuando estaba mojada.

"Sabíamos que tenía que ser algo que le diera un toque especial", dijo. "Como estás rodando en el agua, '¿cómo se ve mojado?' es una pregunta clave al hacer Moana".

Según Yahoo , Johnson describió el desgaste físico que suponía llevar las prótesis y la peluca, y señaló que, entre tomas, varios miembros del equipo le abanicaban y le ajustaban el vestuario.

"Subir 40 o 50 libras es mucho. Y luego mantener ese peso durante meses... fue agotador por el traje y el calor que hacía", dijo.

Johnson también hizo hincapié en la importancia de representar la cultura polinesia con precisión.

"Te das cuenta de que estás representando a culturas y personas que te precedieron, que fueron viajeros, guerreros y esclavos", dijo.

"Todavía existe ese orgullo y alegría, esa idea de comunidad, cultura y compartir, en contraposición al electorado. Todos participamos de esto. Todos lo compartimos juntos. Así que sientes esa responsabilidad, y se percibe de una manera diferente."