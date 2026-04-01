Ryan Seacrest está acaparando la atención tras hablar con franqueza sobre su vida amorosa en televisión en directo, revelando sentimientos de soledad y un sorprendente giro hacia las aplicaciones de citas tras su reciente ruptura.

El veterano presentador hizo estas declaraciones durante un episodio de "La Ruleta de la Fortuna" dedicado al romance, donde las parejas felices lo hicieron sentir aún más soltero. El momento, inicialmente con un tono humorístico, rápidamente adquirió un matiz más personal a medida que avanzaba la transmisión.

Según Atlanta Black Star , Seacrest se adentró en el tema del episodio mientras se dirigía directamente a los espectadores. En un momento distendido, compartió sus planes para la noche: "Me encanta 'Love Is in the Air', y esta noche estaré en Tinder para encontrarla".

Su copresentadora, Vanna White, respondió con humor, reforzando el tono romántico del segmento. Para tranquilizarlo, le contestó: "El amor estará en el aire la próxima vez. Te lo prometo".

A medida que avanzaba el episodio, los comentarios de Seacrest pasaron de ser desenfadados a reflexivos y relevantes para los espectadores que podían identificarse con la sinceridad de sus palabras.

En otro gesto de vulnerabilidad y sinceridad, reveló: "Me siento muy solo aquí arriba".

El Daily Mail informó que la escena se viralizó rápidamente en internet y que el público está opinando al respecto. Si bien algunos han especulado que las relaciones pasadas de Seacrest pudieron haber contribuido a su actual soledad, otros han encontrado sus palabras cercanas y refrescantemente honestas.

La vida personal de Seacrest vuelve a estar en el ojo público tras su ruptura en 2024 con la modelo Aubrey Paige, después de tres años de noviazgo. La separación se describe como amistosa, y ambos se profesan un gran respeto mutuo.

Anteriormente, Seacrest había estado relacionado con la modelo Shayna Taylor y tuvo un historial sentimental con la bailarina y actriz Julianne Hough, relaciones que atrajeron una considerable atención pública.

La controversia en torno a su vida amorosa también ha afectado su vida profesional. La química que mostró con Carrie Underwood en American Idol despertó el interés de los espectadores, pero se mantiene dentro del ámbito de una relación profesional.

Sin embargo, Ryan Seacrest sigue siendo una figura activa en el mundo de la televisión y la radio, desde sus inicios en la radiodifusión hasta la conducción de importantes programas de entretenimiento. Aun así, sus declaraciones más recientes parecen revelar una verdad oculta sobre la personalidad televisiva. Al principio, el presentador pensó que sería una broma sobre la función de deslizar de la aplicación de citas, pero se convirtió en un encuentro real.