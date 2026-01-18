El nuevo reality ¿Apostarías por mí? de TelevisaUnivision está diseñado para ser visto desde prácticamente cualquier parte del mundo hispanohablante con transmisiones lineales y contenido 24/7 en streaming.

El programa arranca hoy domingo 18 de enero de 2026, con una propuesta inédita: 12 parejas de celebridades convivirán las 24 horas del día, los siete días de la semana, aisladas bajo vigilancia y expuestas al juicio del público.

La transmisión principal del estreno se dará en varios canales y plataformas al mismo tiempo. En Estados Unidos, ¿Apostarías por mí? arranca a las 8:00 p.m. hora del Este (ET) / 7:00 p.m. hora Central (CT) por Univision y también en ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision donde se puede ver la experiencia completa incluyendo cámaras en vivo 24/7.

En México, el estreno dominical se podrá ver a las 9:00 p.m. hora del centro por Las Estrellas, y la experiencia continua, incluidos shows diarios y feeds sin censura, estará disponible en ViX en cualquier momento.

Además de Univision y Las Estrellas, el programa también tendrá emisiones en UNIMÁS en Estados Unidos de lunes a viernes en el mismo horario de las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT, reforzando la presencia del reality tanto en televisión tradicional como en streaming.

La dinámica de ¿Apostarías por mí? está pensada para enganchar audiencias globales porque, más allá de verlo, los fans pueden votar y participar en decisiones clave a través de ViX y las plataformas digitales oficiales, lo cual influye en qué parejas continúan en la competencia.

Los presentadores son figuras bien conocidas de la televisión en español: Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducirán los shows principales —incluido el estreno dominical— guiando al público a través de retos, nominaciones y momentos decisivos. Los pre y post shows exclusivos de ViX estarán en manos de Arana Lemus y Lambda García, y el reportero Roberto Hernández se suma con entrevistas y cobertura adicional.

Los participantes incluyen a parejas conocidas del mundo del entretenimiento, la música y la farándula en español.

Aquí tienes la lista completa y confirmada de las parejas que competirán en el reality ¿Apostarías por mí?, con sus nacionalidades cuando se conocen u obtienen por perfil público o país de origen de los participantes. El reality estrena el 18 de enero de 2026 y presenta un elenco de 12 parejasque convivirán 24/7 en una villa mientras compiten por un premio mayor.

1. Raúl "El Pelón" Molinar y Laura Molinar

Raúl es locutor de radio mexicano conocido por el programa El bueno, la mala y el feo, y Laura es de origen mexicano/estadounidense con carrera en seguros y negocios.

2. Adrián Di Monte y Nuja Amar

Adrián es cubano (actor y figura televisiva) y Nuja Amar ha desarrollado su carrera como su mánager; viven entre México y Estados Unidos.

3. Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

Beta es colombiano (deportista y creador de contenido) y Alejandra Jaramillo es ecuatoriana radicada en Estados Unidos como conductora de televisión.

4. Franco Tradardi y Breh Badassifier

Franco es venezolano radicado en México con trayectoria como modelo y competidor, y Breh es mexicana, emprendedora en fitness y marketing digital.

5. René Strickler y Rubí Cardozo

René es argentino actor con carrera en telenovelas mexicanas y Rubí Cardozo es venezolana (actriz y modelo).

6. Jim Velásquez y Alina Lozano

Jim es colombiano (creador digital y actor) y Alina Lozano es colombiana (actriz y escritora).

7. David Leal y Gigi Ojeda

David es mexicano (deportes y contenidos) y Gigi Ojeda es estadounidense con carrera en música y redes.

8. José Medina y Tiby Camacho

José es estadounidense/mexicano (wellness coach) y Tiby Camacho es mexicana creadora de contenido de humor y estilo de vida.

9. Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Lorenzo es mexicano-estadounidense conocido como cantante regional y Claudia es mexicana empresaria.

10. Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Salvador es mexicano actor habitual de realities y televisión; Marcela es mexicana empresaria.

11. Laysha Zamora y Nelson Cordero "El Malito"

Laysha es estadounidense/mexicana (conductora e influencer) y Nelson Cordero es puertorriqueño empresario e influencer.

12. Mario Bezares y Brenda Bezares

Mario y Brenda son mexicanos; él conductor de televisión y ella presentadora, sumando experiencia de reality.

Esta lista representa a parejas de México, Cuba, Colombia, Venezuela, Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos, reflejando el enfoque internacional del formato y su intención de atraer audiencias hispanohablantes en múltiples regiones.

Para ver ¿Apostarías por mí? desde cualquier parte del mundo, la mejor ruta es registrarse en ViX, donde estará disponible en vivo y bajo demanda todo el contenido, incluidos feeds de cámaras las 24 horas y shows adicionales. En regiones donde la señal lineal llega (como Estados Unidos y México), también se puede sintonizar por Univision, UNIMÁS y Las Estrellas en los horarios mencionados.

Con este formato multiplataforma, TelevisaUnivision busca crear un reality que traspase fronteras y fusione televisión, streaming y participación del público en tiempo real