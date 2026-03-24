Zendaya ha acaparado la atención pública durante las últimas tres semanas con comentarios sobre su boda sin ofrecer una sola confirmación.

La actriz de 29 años ha alimentado las especulaciones sobre un matrimonio secreto con su prometido Tom Holland desde finales de febrero de 2026, utilizando imágenes nupciales, destellos crípticos de anillos y respuestas evasivas cuidadosamente elaboradas como parte de una estrategia coordinada para generar expectación en torno a su próxima película de A24, The Drama.

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La cinta, que se estrenará en cines el 3 de abril. Los representantes de Zendaya y Holland no han confirmado ni desmentido que estén legalmente casados, lo que podría ser totalmente intencional.

Zendaya y Holland se comprometieron a finales de 2024. La actriz anunció la noticia de forma muy original en los Globos de Oro de 2025, simplemente presentándose con un anillo de diamantes de cinco quilates. La pareja no emitió ningún comunicado, algo que rara vez hacen.

Law Roach spilled the beans on Zendaya's secret wedding... and he's standing by what he said! ☺️ https://t.co/GWuqnBslNR — ExtraTV (@extratv) March 16, 2026

El rumor de que el compromiso había avanzado discretamente hacia la boda surgió públicamente gracias a Law Roach, estilista de Zendaya durante quince años , en los Premios SAG de Actores de 2026. Cuando Access Hollywood preguntó sobre el compromiso, Roach respondió tajantemente: "La boda ya tuvo lugar. Se la perdieron". Como era de esperar, internet estalló en revuelo.

Una estilista que dice mucho

Lo que siguió fue una campaña cuidadosamente planificada que Roach describe con una franqueza inusual. "Antes de cada película, nos sentamos a intercambiar ideas y a hablar sobre lo que vamos a hacer", declaró a Page Six esta semana.

"Para sus películas, desde El gran showman , siempre hemos recurrido al método de vestuario". Este enfoque de adaptar el vestuario de una estrella al registro emocional de la película que promociona no es nuevo.

La gira de prensa de Margot Robbie, en la que lució un atuendo de muñeca Barbie, probablemente dio nombre a esta técnica. Sin embargo, Roach sostiene que Zendaya la ha llevado a otro nivel. "La hemos transformado en algo que la cultura pop y el público esperan de nosotros", afirmó.

Para la película The Drama , en la que Zendaya y Robert Pattinson interpretan a una pareja comprometida cuya relación se desmorona la semana antes de su boda, la idea del vestuario surgió directamente de la futura novia. Roach recordó que Zendaya entró en la sesión de lluvia de ideas y dijo: "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul". Todo relacionado con la boda, pero sin llegar a confirmarse del todo.

Zendaya fans convinced she is NOT married to Tom Holland as they brand her 'wedding' ring and 'bridal' dress a 'publicity stunt' for new movie The Drama: 'She's a marketing genius!' https://t.co/OPWnWj44IB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 20, 2026

Inauguró la gira de prensa con un atuendo prestado, un vestido blanco de Eugene Alexander que Whitney Houston había usado anteriormente para una sesión de fotos en 1987 y que Sarah Jessica Parker lució más tarde en la escena inicial de la película Sex and the City en 2008.

En su aparición en Jimmy Kimmel Live! el 16 de marzo, lució un vestido transparente de flores de McQueen con tacones azul celeste, el "algo azul", y aprovechó la entrevista para revelar, con una picardía cuidadosamente calculada, que "muchas personas" en su vida estaban molestas por no haber recibido una invitación de boda después de que circularan en línea imágenes generadas por IA que supuestamente mostraban su boda con Holland. No aclaró si la boda se había celebrado realmente.

Zendaya on wearing the same Vivienne Westwood gown to #TheDrama premiere that she wore to the #Oscars in 2015:



“I remembered the saying: ‘Something old, something new, something borrowed, something blue.’ So, this is my something old. I thought I’d bring it back and give it new… pic.twitter.com/PwJ5uhPSc8 — Variety (@Variety) March 18, 2026

El momento Vivienne Westwood

El gesto más directo se produjo el martes en el estreno de The Drama en Los Ángeles, cuando Zendaya llegó con un vestido de Vivienne Westwood que ya había lucido en los Premios Óscar de 2015, la misma noche en que la presentadora de la alfombra roja, Giuliana Rancic, provocó una furiosa reacción al sugerir que las rastas de Zendaya la hacían parecer que "olía a aceite de pachulí y marihuana", un comentario que la actriz calificó posteriormente de "ignorante".

"Something old." 🤍✨ Zendaya turned to her own fashion archive as she stepped out at the Los Angeles premiere of 'The Drama,' rewearing a white Vivienne Westwood gown she first wore to the Academy Awards in 2015! pic.twitter.com/3nnsxEs2oh — Splash News (@SplashNews) March 18, 2026

Reinterpretar ese vestido a su manera fue una decisión deliberada. "Técnicamente, era un vestido de novia", dijo Roach. "Lo tenía guardado en mi archivo".

Llevaba puesto su anillo de compromiso y lo que parecía ser, sin lugar a dudas, una alianza de boda . El experto en imagen de celebridades, Mark Borkowski, que observaba desde la distancia, fue tajante al respecto. "Lo que ha hecho últimamente es encontrar la manera de convertir una historia en chisme cultural sin que parezca una estrategia de marketing ni una venta agresiva", declaró a Page Six.

"Tiene este nuevo producto y se deja llevar por los rumores que rodean a Tom Holland, pero nunca lo declara públicamente". Borkowski comparó la estrategia con las tácticas de los antiguos estudios de Hollywood, denominándola "embrujar el algoritmo" con un enfoque moderno.

"Cuando dejas a todo el mundo especulando, creas expectación y revuelo para un nuevo proyecto. No es casualidad, es una coreografía inteligente".

Ha habido señales contradictorias. La madre de Holland, Claire Stoermer, respondió a la declaración original de Roach en los SAG volviendo a publicar el vídeo con una sola palabra: "La risa". Roach, imperturbable, reafirmó su postura en los Óscar, diciendo: "Dije lo que dije", mientras que Holland apareció el miércoles en lo alto del Empire State Building para promocionar el tráiler de Spider-Man: Brand New Day sin rastro de su anillo de bodas.

Roach aún no ha terminado. El estreno de The Drama en Nueva York está programado para el 2 de abril, un día antes del estreno de la película, y confirmó a Page Six que un elemento del vestuario nupcial aún está pendiente. "No hemos visto nada nuevo", dijo.