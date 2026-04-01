Lionsgate ha fijado el estreno en cines de "The Housemaid" para el 17 de diciembre de 2027, y se espera que Sydney Sweeney retome su papel de Millie. Esta secuela sigue el éxito de "La criada" y continúa la saga basada en las novelas de Freida McFadden.

La primera entrega de "La criada" se centra en Millie Calloway, una mujer que intenta reconstruir su vida tras un pasado turbulento. Acepta un trabajo como empleada doméstica interna con Nina y Andrew Winchester, pero la situación pronto se torna peligrosa al descubrir indicios de abuso, control y engaño dentro del hogar.

A medida que se desarrolla la historia, Millie descubre que Nina también está atrapada en un matrimonio abusivo, y ambas mujeres trabajan juntas para exponer el comportamiento de Andrew. La película y el libro culminan en un tenso acto final que revela hasta qué punto la vida de la familia Winchester ha sido manipulada, según The Hollywood Reporter .

La secuela, "El secreto de la criada", narra la historia de Millie tras comenzar una nueva vida como empleada doméstica en Manhattan. Trabaja para Douglas Garrick, quien afirma que su esposa, Wendy, está demasiado enferma para recibir visitas, pero Millie pronto observa comportamientos y detalles que sugieren que algo mucho más inquietante está ocurriendo dentro del apartamento.

La segunda historia sigue a Millie mientras intenta descubrir la verdad enfrentándose a otro hogar hermético con sus propios secretos. La novela continúa la línea argumental de la serie sobre el abuso oculto, las mentiras y el peligro que se esconde tras las apariencias, según informó EW News .

La primera película despertó un gran interés entre el público y recibió una respuesta positiva. Tuvo un buen estreno en taquilla y se mantuvo estable en las semanas siguientes, con informes que citaban una puntuación del 75% por parte de la crítica y del 92% por parte del público en Rotten Tomatoes, lo que ayudó a que la película se convirtiera en uno de los estrenos de suspense más exitosos de Lionsgate en los últimos tiempos.

El reparto de la secuela también está tomando forma. Se espera que Michele Morrone regrese, mientras que Kirsten Dunst se ha unido al elenco como Wendy Garrick. Se espera que Paul Feig vuelva a dirigir, y Rebecca Sonnenshine está a cargo del guion, según Variety .