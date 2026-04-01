NBC ha renovado "Chicago Fire", "Chicago PD" y "Chicago Med" para la temporada televisiva 2026-2027, y se espera que las tres series dramáticas regresen a NBC en otoño de 2026.

La decisión de NBC abarca toda la franquicia de "One Chicago", confirmando nuevas temporadas para cada una de las series policiacas de larga duración protagonizadas por Dick Wolf. "Chicago Fire" regresará para su temporada 15, "Chicago PD" para la temporada 14 y "Chicago Med" para la temporada 12, según la última renovación conjunta.

La cadena aún no ha publicado una programación detallada para el otoño de 2026, pero se espera que los tres programas sigan siendo una parte fundamental de la programación de los miércoles por la noche de NBC, según Deadline .

En las últimas temporadas, "Chicago Med" se ha emitido a las 8 p. m., seguido de "Chicago Fire" a las 9 p. m. y "Chicago PD" a las 10 p. m., conformando un bloque de programación de tres horas. Esta franquicia ha ayudado a NBC a dominar el horario estelar entre semana, atrayendo a una gran audiencia tanto en directo como en streaming a través de diversas plataformas.

Las renovaciones dan continuidad a la estrategia de NBC de apostar por series policiacas consolidadas que generan altos índices de audiencia y fidelizan al público. Las series de "One Chicago" se han considerado entre las más exitosas de la cadena, situándose habitualmente entre los dramas más vistos. En conjunto, han atraído a decenas de millones de espectadores en NBC y Peacock en temporadas anteriores.

NBC ya había utilizado anteriormente anuncios de varias series para la franquicia, vinculando las renovaciones a las presentaciones de programación y a la revelación de la programación general. La última renovación vuelve a agrupar las tres series dramáticas en lugar de gestionarlas por separado. Este enfoque demuestra la continua confianza de la cadena en la franquicia como una marca unificada.

"Chicago Fire" sigue a los bomberos y paramédicos de la estación de bomberos número 51 mientras responden a emergencias en toda la ciudad, al tiempo que gestionan cambios en el liderazgo y transformaciones personales.

En el final de la temporada 13, Kelly Severide arriesgó su carrera para exonerar al jefe Pascal en un caso de asesinato, encontrando finalmente pruebas que llevaron al arresto del verdadero culpable. El episodio también concluyó con un importante acontecimiento personal para Severide y Stella Kidd, quienes se preparaban para recibir a su bebé, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja, según informó Collider .

La serie "Chicago PD" se centra en la Unidad de Inteligencia del sargento Hank Voight, que se ocupa del crimen organizado, la corrupción y los delitos violentos en Chicago.

En el último episodio de la temporada 12, los esfuerzos del equipo por desenmascarar al corrupto subcomisario Reid terminaron en caos cuando el único testigo que podía corroborar el caso fue asesinado, y el propio Reid murió en un enfrentamiento con el hijo de Otero.

El episodio dejó a Voight y al fiscal adjunto Chapman en una relación tensa y cerró el año con interrogantes sin resolver sobre las tácticas de la unidad y su futura supervisión.

"Chicago Med" se centra en los médicos, enfermeras y personal del Gaffney Chicago Medical Center mientras lidian con emergencias complejas y dilemas éticos en un ajetreado hospital urbano.

El último final de la temporada 11 llevó al departamento de emergencias al límite durante un incidente violento y una fuerte tormenta que desencadenaron una grave crisis médica. El episodio terminó con un tenso final en suspenso sobre el destino de un personaje muy querido, lo que presagia importantes consecuencias personales y profesionales para la segunda mitad de la temporada, según EW News .